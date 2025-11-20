Инвестиции от 1000 грн: ПриватБанк запустил покупку и продажу ОВГЗ в приложении "Приват24"

ПриватБанк запустил новую инвестиционную функцию в приложении “Приват24”, которая позволяет клиентам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу финансового учреждения.

Инвестиции в ОВГЗ

В Приват24 можно инвестировать в ОВГЗ, начиная с 1000 гривен. В сервисе представлен большой выбор облигаций в гривне, долларах и евро – без налогов и без дополнительных комиссий за покупку. Чтобы начать инвестирование, достаточно:

выбрать нужный выпуск ОВГЗ;

внести необходимые данные;

Подписать документы через SmartID.

Подать заявку на покупку или продажу можно круглосуточно, 24/7.

"Новый функционал позволяет не только инвестировать, но и полностью контролировать свой портфель: пересматривать остатки ценных бумаг, историю сделок, поступление купонов и выплаты по погашению", - отмечает прессслужба.

С начала 2025 года объем вложений превысил 21 млрд грн. Наибольшим спросом пользуются полугодовые и годовые гривневые облигации, а также облигации в долларах.

Что такое ОВГЗ

ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа) – это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов для привлечения средств в государственный бюджет. Покупая ОВГЗ, инвестор фактически ссужает государству деньги на определенный срок под фиксированный процент, а государство гарантирует возврат номинальной стоимости облигации вместе с начисленным доходом.

Облигации размещаются на внутреннем фондовом рынке Украины в электронном виде. Их можно продать досрочно на вторичном рынке, что делает их более гибкими по сравнению со срочными депозитами. Это один из самых надежных инвестиционных инструментов в Украине, ведь государство гарантирует 100% возврат вложенных средств.

Преимущества ОВГЗ включают гарантированный доход, фиксируемый до момента погашения облигации, высокую ликвидность, надежность благодаря государственным гарантиям, а также возможность вносить своеобразный вклад в развитие страны - например, военные облигации направляют средства на поддержку Вооруженных Сил Украины и бюджету государства. Доход от ОВГЗ не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.