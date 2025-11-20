Інвестиції від 1000 грн: ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у застосунку "Приват24"

ПриватБанк запустив нову інвестиційну функцію в застосунку “Приват24”, яка дозволяє клієнтам купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Інвестиції в ОВДП

У "Приват24" можна інвестувати в ОВДП, починаючи від 1000 гривень. У сервісі представлено великий вибір облігацій у гривні, доларах та євро - без податків і без додаткових комісій за купівлю. Щоб розпочати інвестування, достатньо:

вибрати потрібний випуск ОВДП;

внести необхідні дані;

підписати документи через SmartID.

Подати заявку на купівлю чи продаж можна цілодобово, 24/7.

"Новий функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій портфель: переглядати залишки цінних паперів, історію операцій, надходження купонів та виплати за погашенням", - наголошує пресслужба.

З початку 2025 року обсяг вкладень перевищив 21 млрд грн. Найбільший попит мають піврічні та річні гривневі облігації, а також облігації у доларах.

Що таке ОВДП

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) - це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів для залучення коштів до державного бюджету. Купуючи ОВДП, інвестор фактично позичає державі гроші на певний термін під фіксований відсоток, а держава гарантує повернення номінальної вартості облігації разом із нарахованим доходом.

Облігації розміщуються на внутрішньому фондовому ринку України в електронному вигляді. Їх можна продати достроково на вторинному ринку, що робить їх більш гнучкими порівняно зі строковими депозитами. Це один із найнадійніших інвестиційних інструментів в Україні, адже держава гарантує 100% повернення вкладених коштів.

Переваги ОВДП включають гарантований дохід, який фіксується до моменту погашення облігації, високу ліквідність, надійність завдяки державним гарантіям, а також можливість робити своєрідний внесок у розвиток країни - наприклад, військові облігації спрямовують кошти на підтримку Збройних Сил України та бюджету держави. Дохід від ОВДП не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.