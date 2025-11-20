Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,00

EUR

48,74

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,19

42,12

EUR

49,05

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інвестиції від 1000 грн: ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у застосунку "Приват24"

приват24
Як купити ОВДП у Приват24 / ПриватБанк

ПриватБанк запустив нову інвестиційну функцію в застосунку “Приват24”, яка дозволяє клієнтам купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Інвестиції в ОВДП

У "Приват24" можна інвестувати в ОВДП, починаючи від 1000 гривень. У сервісі представлено великий вибір облігацій у гривні, доларах та євро - без податків і без додаткових комісій за купівлю. Щоб розпочати інвестування, достатньо:

  • вибрати потрібний випуск ОВДП; 
  • внести необхідні дані;
  •  підписати документи через SmartID.

Подати заявку на купівлю чи продаж можна цілодобово, 24/7.

"Новий функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій портфель: переглядати залишки цінних паперів, історію операцій, надходження купонів та виплати за погашенням", - наголошує пресслужба. 

З початку 2025 року обсяг вкладень перевищив 21 млрд грн. Найбільший попит мають піврічні та річні гривневі облігації, а також облігації у доларах. 

Що таке ОВДП 

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) - це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів для залучення коштів до державного бюджету. Купуючи ОВДП, інвестор фактично позичає державі гроші на певний термін під фіксований відсоток, а держава гарантує повернення номінальної вартості облігації разом із нарахованим доходом.

Облігації розміщуються на внутрішньому фондовому ринку України в електронному вигляді. Їх можна продати достроково на вторинному ринку, що робить їх більш гнучкими порівняно зі строковими депозитами. Це один із найнадійніших інвестиційних інструментів в Україні, адже держава гарантує 100% повернення вкладених коштів.

Переваги ОВДП включають гарантований дохід, який фіксується до моменту погашення облігації, високу ліквідність, надійність завдяки державним гарантіям, а також можливість робити своєрідний внесок у розвиток країни - наприклад, військові облігації спрямовують кошти на підтримку Збройних Сил України та бюджету держави. Дохід від ОВДП не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Автор:
Ольга Опенько