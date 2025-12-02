Уряд залучив понад 529 млрд грн від ОВДП у 2025 році – деталі від НБУ

З початку 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 529 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1,99 трлн грн. За даними депозитарію Нацбанку, основна частина залучень була здійснена у гривні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Упродовж січня – листопада 2025 року Кабмін залучив від розміщення ОВДП: 402,99 млрд грн, 2,29 млрд доларів та 0,65 млрд євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за цей період спрямовано 314,95 млрд грн, 2,7 млрд доларів та 0,75 млрд євро.

Загалом, із початку повномасштабного вторгнення уряд залучив на первинних аукціонах:

майже 1,46 трлн грн;

трлн грн; 10,64 млрд доларів;

3,12 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у листопаді, становила:

у гривні – 17,80% річних;

у доларах США – 4,05% річних;

в євро – 3,25% річних.

Участь громадян у військових облігаціях

Національний банк України посилив можливості для Міністерства фінансів здійснювати активні операції з метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом. НБУ забезпечив можливість проведення аукціонів із розміщення ОВДП з одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу.

Сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Статистика військових ОВДП у власності громадян та бізнесу (станом на 01 грудня 2025 року):

103,07 млрд грн (36,4% від загального обсягу гривневих військових ОВДП);

1,42 млрд доларів (64,1% від загального обсягу доларових військових ОВДП);

0,23 млрд євро (41,7% від загального обсягу єврових військових ОВДП).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб за збільшився. Станом на 01 грудня 2025 року досяг 174,3 млрд грн в еквіваленті, порівняно з 155,7 млрд грн на 01 грудня 2024 року.

Міністерство фінансів України в листопаді 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 361,9 млн доларів.

Нагадаємо, впродовж січня-жовтня 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 376,6 млрд грн, 1,97 млрд доларів та 643,4 млн євро.