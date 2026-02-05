Инвестиции украинцев в ОВГЗ за год выросли более чем на 44%

Украинцы продолжают активно инвестировать в государственные облигации: портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), удерживаемый физическими и юридическими лицами, за год вырос более чем на 44%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В январе Министерство финансов Украины провело 14 аукционов по размещению ОВГЗ и привлекло в государственный бюджет 46,1 млрд. грн. Средневзвешенная доходность по результатам аукционов составила 16,47% годовых.

По состоянию на 30 января 2026 в обращении находились государственные облигации на сумму свыше 1,9 трлн грн. Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются коммерческие банки – 47,66% портфеля, далее Национальный банк Украины – 33,37%. Доля юридических лиц составляет 11,04%, физических лиц – 5,85%, страховых компаний – 1,23%, нерезидентов – 0,83%, территориальных общин – 0,02%.

Спрос со стороны украинцев и бизнеса продолжает расти. В январе 2026 года вложения юридических лиц в ОВГЗ были на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а физических лиц — на 44,2%. В настоящее время граждане обладают облигациями на сумму более 116,2 млрд грн, бизнес - более 219,9 млрд грн.

В январе Минфин также провел switch-аукцион ОВГЗ, в ходе которого инвесторам было предложено обменять облигации с погашением 18 февраля 2026 года на бумаги с погашением 26 сентября 2029 года. Спрос на такой обмен составил 17,36 млрд. грн. В результате для погашения и аннулированы облигации на 17,84 млрд грн, что позволило снизить долговую нагрузку на бюджет в 2026 году.

В 2025 году через аукционы ОВГЗ в государственный бюджет было привлечено около 570 млрд. грн. В условиях полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ остается вторым по объему источником финансирования бюджета после внешних заимствований. В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через внутренние заимствования до 420 млрд. грн. Всего с начала полномасштабного вторжения через ОВГЗ государство привлекло более 2 трлн грн.

Приобрести военные облигации могут как граждане, так и бизнес через приложение "Действие", банки или брокеров. Номинал облигаций составляет 1000 грн, 1000 дол. США или 1000 евро.

Заметим, портфель ОВГЗ в собственности физических лиц в 2025 году вырос с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн или на 33,4 млрд грн (+42,6%), а их доля в общем портфеле повысилась с 4,2% до 5,7%.