Портфель военных облигаций физлиц и компаний вырос до 187 млрд грн

В январе 2026 года правительство Украины получило 64 млрд грн от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а всего с начала военного положения – почти 2 091 млрд грн. Портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц составил 187 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Статистика ОВГЗ

На погашение по внутренним долговым ценным бумагам направлено 40,87 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения до 31 января 2026 Министерство финансов Украины на первичных аукционах привлекло 1 546 120,9 млн грн, 10 791,3 млн дол. США и 3 247,2 млн. евро, а на погашение за ОВГЗ направило 1 036 023,6 млн. грн., 11 495,3 млн. дол. США и 2 921,4 млн. евро.

Эффективная работа внутреннего долгового рынка обеспечена благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка Украины. В 2025 году усилены возможности Министерства финансов для активных операций по повышению эффективности управления государственным долгом. В частности, НБУ обеспечил проведение аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на облигации находящихся в обращении других выпусков.

Правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. Максимальная доходность гривневых облигаций в январе составила 17,8% годовых. Долларовые и еврооблигации в январе не размещались.

По состоянию на 1 февраля 2026 портфель военных ОВГЗ в собственности физических и юридических лиц составлял:

113 898,8 млн грн – 39,4% от общего объема гривневых военных ОВГЗ (на 1 января – 110 839,2 млн грн, 37,4%);

– 39,4% от общего объема гривневых военных ОВГЗ (на 1 января – 110 839,2 млн грн, 37,4%); 1 409,1 млн. дол. США – 64,9% от долларовых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 января – 1 375,0 млн долл., 63,3%);

– 64,9% от долларовых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 января – 1 375,0 млн долл., 63,3%); 256,2 млн евро – 37,3% от еврооблигаций (по состоянию на 1 января – 250,9 млн евро, 36,6%).

Наибольший объем военных ОВГЗ продолжают удерживать банки – первичные дилеры, второе место по объему занимает портфель граждан и бизнеса.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 01 февраля 2026 составил 187,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 168,2 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 01 февраля 2025 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 01 февраля 2026 составил 5 251,2 млн грн, 12,3 млн дол. и 10 млн евро.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2025 года правительство привлекло от ОВГЗ на аукционах более 529 млрд грн, а в целом во время военного положения – почти 1,99 трлн грн. По данным депозитария Нацбанка, основная часть привлечений была осуществлена в гривне.