Портфель військових облігацій фізосіб і компаній зріс до 187 млрд грн

У січні 2026 року уряд України отримав 64 млрд грн від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), а загалом із початку воєнного стану – майже 2 091 млрд грн. Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб сягнув 187 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Статистика ОВДП

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 40, 87 млн грн.

З початку повномасштабного вторгнення до 31 січня 2026 року Міністерство фінансів України на первинних аукціонах залучило 1 546 120,9 млн грн, 10 791,3 млн дол. США та 3 247,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямувало 1 036 023,6 млн грн, 11 495,3 млн дол. США та 2 921,4 млн євро.

Ефективну роботу внутрішнього боргового ринку забезпечено завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України. У 2025 році посилено можливості Міністерства фінансів для активних операцій із підвищення ефективності управління державним боргом. Зокрема, НБУ забезпечив проведення аукціонів із розміщення ОВДП з одночасним обміном на облігації інших випусків, що перебувають в обігу.

Уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Максимальна дохідність гривневих облігацій у січні становила 17,8% річних. Доларові та єврооблігації у січні не розміщувалися.

Станом на 1 лютого 2026 року портфель військових ОВДП у власності фізичних та юридичних осіб складав:

113 898,8 млн грн – 39,4% від загального обсягу гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня – 110 839,2 млн грн, 37,4%);

– 39,4% від загального обсягу гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня – 110 839,2 млн грн, 37,4%); 1 409,1 млн дол. США – 64,9% від доларових військових ОВДП (станом на 1 січня – 1 375,0 млн дол., 63,3%);

– 64,9% від доларових військових ОВДП (станом на 1 січня – 1 375,0 млн дол., 63,3%); 256,2 млн євро – 37,3% від єврооблігацій (станом на 1 січня – 250,9 млн євро, 36,6%).

Найбільший обсяг військових ОВДП продовжують утримувати банки – первинні дилери, друге місце за обсягом займає портфель громадян та бізнесу.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 01 лютого 2026 року становив 187,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 168,2 млрд грн в еквіваленті станом на 01 лютого 2025 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 01 лютого 2026 року становив 5 251,2 млн грн, 12,3 млн дол. та 10,0 млн євро.

Зауважимо, що станом на грудень 2025 року уряд залучив від ОВДП на аукціонах понад 529 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1,99 трлн грн. За даними депозитарію Нацбанку, основна частина залучень була здійснена у гривні.