Украина привлекла почти 132 млрд грн от продажи ОВГЗ в 2026 году – данные НБУ

гривны
Портфель военных облигаций физических лиц вырос до 80 млрд грн / НБУ

С начала 2026 года правительство Украины привлекло почти 132 млрд грн от размещения и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным НБУ, максимальная доходность в феврале составила 17% годовых в гривне, 3,85% – в долларах США и 3,25% – в евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Статистика ОВГЗ

Всего с начала военного положения объем привлеченных средств превысил 2158 млрд грн.

За январь-февраль 2026 Министерство финансов получило от размещения ОВГЗ на аукционах 118,3 млрд грн, 200,8 млн долл. и 92 млн евро. При этом на погашение долговых государственных ценных бумаг было направлено 69,4 млрд грн и 450 млн долл.

Максимальная доходность облигаций, размещенных в феврале, составила 17% годовых в гривне, 3,85% в долларах США и 3,25% в евро.

По состоянию на 1 марта 2026 года портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) составил 101,4 млрд грн, что меньше по сравнению со 122 млрд грн на аналогичную дату 2025 года.

Объем военных ОВГЗ в собственности физических лиц заметно вырос: на начало марта 2026 года он достиг 80,4 млрд грн против 68,9 млрд грн годом ранее.

О государственных облигациях

Напомним, что в 2025 году через аукционы ОВГЗ в государственный бюджет было привлечено около 570 млрд. грн. В условиях полномасштабной войны внутренний рынок облигаций государственного займа остается вторым по объему источником финансирования после внешних заимствований. В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения из-за внутренних заимствований государству удалось привлечь более 2,1 трлн грн.

Приобрести военные облигации может любой - через приложение "Дія", в банках или с помощью брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долл. или 1000 евро.

Как приобрести военные облигации через приложение "Дія"?

  • В Услугах найдите военные облигации.
  • Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.
  • Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
  • Введите контактные данные и выберите карту "Поддержка", на которую получите выплаты через некоторое время.
  • Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.
  • Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации
Автор:
Ольга Опенько