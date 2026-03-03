- Категория
Читати українською
Украина привлекла почти 132 млрд грн от продажи ОВГЗ в 2026 году – данные НБУ
С начала 2026 года правительство Украины привлекло почти 132 млрд грн от размещения и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным НБУ, максимальная доходность в феврале составила 17% годовых в гривне, 3,85% – в долларах США и 3,25% – в евро.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Статистика ОВГЗ
Всего с начала военного положения объем привлеченных средств превысил 2158 млрд грн.
За январь-февраль 2026 Министерство финансов получило от размещения ОВГЗ на аукционах 118,3 млрд грн, 200,8 млн долл. и 92 млн евро. При этом на погашение долговых государственных ценных бумаг было направлено 69,4 млрд грн и 450 млн долл.
Максимальная доходность облигаций, размещенных в феврале, составила 17% годовых в гривне, 3,85% в долларах США и 3,25% в евро.
По состоянию на 1 марта 2026 года портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) составил 101,4 млрд грн, что меньше по сравнению со 122 млрд грн на аналогичную дату 2025 года.
Объем военных ОВГЗ в собственности физических лиц заметно вырос: на начало марта 2026 года он достиг 80,4 млрд грн против 68,9 млрд грн годом ранее.
О государственных облигациях
Напомним, что в 2025 году через аукционы ОВГЗ в государственный бюджет было привлечено около 570 млрд. грн. В условиях полномасштабной войны внутренний рынок облигаций государственного займа остается вторым по объему источником финансирования после внешних заимствований. В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения из-за внутренних заимствований государству удалось привлечь более 2,1 трлн грн.
Приобрести военные облигации может любой - через приложение "Дія", в банках или с помощью брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долл. или 1000 евро.
Как приобрести военные облигации через приложение "Дія"?
- В Услугах найдите военные облигации.
- Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.
- Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
- Введите контактные данные и выберите карту "Поддержка", на которую получите выплаты через некоторое время.
- Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.
- Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации