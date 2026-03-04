Запланована подія 2

Денежные переводы: украинцы за год получили более $8 млрд через банки и платежные системы

предание
ГНС отслеживает информацию о систематических денежных операциях. / Depositphotos

В 2025 году украинцы получили более 8 млрд долл. через банки и платежные системы, при этом внутренние переводы составили 1,3 трлн грн, а международные – более 2,5 млрд долларов. Лидерами стали PrivatMoney, Western Union и RIA.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

На территории Украины в 2025 году фактически деятельность осуществляли 19 платежных систем "перевода средств", из которых 12 – созданы резидентами и 7 – нерезидентами (из которых три системы из США, две – из Великобритании, по одной – из Грузии и Канады).

Переводы в пределах Украины

В 2025 году объем внутригосударственных переводов через платежные системы "перевода средств" составил 1,3 трлн грн (эквивалентно 31,6 млрд долл.), что практически соответствует показателям 2024 года. Средняя сумма одного перевода в пределах Украины в прошлом году составила 1206 грн, почти не отличаясь от средней суммы 2024 года (1231 грн).

Наибольшую часть внутренних переводов обеспечила платежная система PrivatMoney, обслуживающая 59,3% всех транзакций внутри страны.

Переводы в Украину

В 2025 году через платежные системы "перевода средств", созданные как резидентами, так и нерезидентами, в Украину поступило 2,5 млрд. долл., что соответствует объемам 2024 года. Средняя сумма одного трансграничного перевода составила 274 доллара, чуть больше, чем в предыдущем году (267 долларов).

Наибольшие объемы средств поступали из США (22,4%), Германии (12,4%), Израиля (11,1%), Великобритании (10,7%) и Италии (10,5%). Лидерами среди платежных систем стали Western Union (39,7% всех переводов), RIA (21,4%) и MoneyGram (17,8%).

Через платежные системы продолжались выплаты гуманитарной помощи украинцам от международных организаций. Традиционно эти системы обеспечивали около четверти частных переводов в Украину, однако в 2025 году доля выросла почти до трети (31%).

В целом, по предварительным данным, украинцы получили более 8 млрд долларов через официальные каналы – банки, международные платежные системы, почтовые отделения – а также через неофициальные переводы "из рук в руки".

Фото 2 — Денежные переводы: украинцы за год получили более $8 млрд через банки и платежные системы
Фото: НБУ

Напомним, в 2025 году количество операций с платежными карточками украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.

Автор:
Ольга Опенько