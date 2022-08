Гранти, релокація та пошук клієнтів: яку підтримку може отримати постраждалий від війни бізнес

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Через війну багато підприємств втратили своє майно та традиційні ринки збуту. Не оминула їх і логістична криза: руйнування транспортних ланцюгів призвело до закриття складів та поштових відділень на окремих територіях, затримок постачання та здорожчання доставки. Щоб допомогти бізнесу втриматися і підтримувати економіку, в Україні з’явився ряд ініціатив. Тож давайте розберемося, на яку підтримку нині можуть розраховувати підприємці в Україні.

Що відбувається з бізнесом зараз?

Безсумнівно, війна мала колосальний вплив на весь бізнес. Але малі та середні підприємці, які зазвичай не мають великих фінансових подушок на такі критичні випадки, були найуразливішими в цій ситуації. У березні ми опитали клієнтів OLX Україна про їхні найбільші виклики та проблеми, пов’язані з війною. Тоді кількість підприємців, які зупинили свою роботу, становила 16%, тих, хто тимчасово не працював, але планував продовжувати діяльність, було 3,6%, працюючих – 80%. Вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість тих, хто залишався у вимушеній паузі, зменшилася майже вдвічі. Географічно найшвидше відновлювали свою роботу бізнеси в тій частині Київської області, де не було активних бойових дій, а також у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях. Серед підприємств, які були змушені перемістити свої потужності, 38% повідомили, що це необхідний захід для збереження бізнесу, а для 28% це стало способом вирішення логістичних проблем.

Релокація — це складний та тривалий процес, проте навіть в умовах війни українські підприємці досить швидко реагують на цей виклик. У Мінекономіки підрахували, що в липні 661 компанія перемістила свої бізнеси, і більшість з них уже працюють. Водночас 578 контрагентів, які подавали заявки на релокацію, відмовилися від переміщення. Причина - деокупація територій, на яких їхні потужності були розміщені.

Які ж напрямки для себе обирають українські підприємства? Здебільшого релокація відбувається в межах країни. За даними дослідження Gradus, лише 11% перемістили чи планують переміщувати свій бізнес за кордон. Серед країн-фаворитів — Польща та ФРН. Мотивацією для такої релокації є попит на український продукт у Європі.

На жаль, жодна із нових умов для ведення бізнесу не може "протистояти" фактору війни. Адже, за даними Gradus, 51% підприємств і досі працюють лише частково. Тож допомога для бізнесу в нинішніх умовах є потребою нагальною.

Фінансова підтримка бізнесу: де шукати допомогу

Ще на початку війни Уряд почав розробляти фінансові механізми підтримки бізнесу. Відтак, Кабмін ініціював програму єРобота, що дозволяє отримати безповоротні гранти для нового бізнесу у розмірі до 250 тис. грн. Загалом держава планує видати 20 тис. таких грантів. Для участі достатньо подати заявку через портал "Дія" чи у відділенні “Ощадбанку”, додавши бізнес-план.

Окрім грантів, під час війни бізнес може отримати на пільгових умовах позику на свій розвиток. Держава кредитує підприємців за програмою "5-7-9%" на суми до 60 млн грн під 0% протягом дії воєнного стану та ще місяць після його завершення. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Головне, щоб кінцевими бенефіціарами компаній з часткою понад 50% були саме українці. А Український фонд стартапів надає гранти у розмірі до 35 тис. дол на розвиток свого проєкту представникам сфер оборони, кібербезпеки, інфраструктури, охорони здоров’я та освіти. Водночас українських підприємців підтримують і закордонні організації. Наприклад, USAID надає фінансову допомогу на безперервну діяльність, відновлення та переміщення бізнесу в умовах війни. Перевагу віддають підприємцям та ФОПам у секторах ІТ, інжинірингу, виробництва та послуг.

Ще один інструмент підтримки бізнесу — це знижки та різноманітні стимулюючі бонуси. Чимало компаній сектору В2В підтримують одна одну і створюють лояльні умови для партнерів чи клієнтів. Наприклад, навесні ми в OLX розробили пакет ініціатив для бізнесу. Так, клієнти OLX Україна для просування своїх товарів та послуг можуть отримати знижки на рекламу та розміщення. Крім того, ми скасували ліміти на публікацію оголошень в окремих категоріях та продовжили безкоштовную дію послуги "OLX Доставка".

Нефінансові інструменти підтримки

Крім найнеобхіднішої грошової допомоги підприємці мають чимало інших нефінансових варіантів підтримки. Наприклад, для бізнесів, що потребують релокації, була створена урядова програма. Вона передбачає безкоштовне переміщення виробничих потужностей підприємств до західних областей, підбір відповідних майданчиків на місцях та пошук персоналу.

Водночас держава працює над створенням більш сприятливих умов для ведення бізнесу в податковому секторі. Відбувається чимало змін, які мають полегшити навантаження на підприємців. Так, ФОПи 1-ї та 2-ї групи можуть не сплачувати єдиний податок. А ставка того ж податку для платників 3-ї групи знизилася до 2%.

За підтримки Міністерства закордонних справ запрацювала програма "Назовні”, покликана допомогти експортно-орієнтованим підприємцям з пошуком клієнтів за кордоном. Для отримання замовлень з-за кордону існує ще й платформа Biz for Ukraine — своєрідна база даних українських бізнесів, де іноземні клієнти можуть знайти собі українського партнера. А для підтримки підприємців, робота яких орієнтована на відновлення країни, потреби армії та допомогу постраждалим через війну, діє проєкт Keep going. На сайті проєкту висвітлюються історії підприємств, які постраждали від війни, але відновлюються та допомагають армії. Читачі, яких надихнули ці історії, можуть пожертвувати кошти на підтримку цих бізнесів. Нефінансові інструменти є й на OLX. Це освітні бізнес-програми від експертів нашої компанії, що розкажуть як розпочати, розвивати та просувати бізнес онлайн, комунікація з персональним менеджером та ініціативи для резидентів Дія.Бізнес.

Уже півроку ми є свідками і учасниками захоплюючих історій про об’єднання українців. І бізнес — не вийняток. Навіть конкуренти можуть об’єднуватися і підтримувати один одного, щоб вижити усім. Тож головна моя порада — не тільки користуватись програмами допомоги, які зараз є у бізнесів, а й самим допомагати іншим. Хтось може здати в оренду приміщення на вигідних умовах переміщеному із зони бойових дій підприємству, хтось — найняти людей і сплачувати за них податки. Адже ми всі зараз крім завдання втриматись, маємо спільну мету — допомогти українській економіці.

Фото: ua.depositphotos.com