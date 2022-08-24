Без тисков. Почему украинские власти должны прислушиваться к бизнесу во время войны и не только

Даже ввиду многих правильных решений со стороны властей в условиях войны, у бизнеса все равно остаются вопросы. Одна из главных проблем – уровень коммуникации и логика решений в налоговой сфере.

Взять хотя бы проблему возврата НДС. О том, что в июле этих выплат не было, признался лично глава налогового комитета Совета Даниил Гетьманцев. Понятно, что в бюджете катастрофически не хватает средств. Сумма ежемесячного дефицита по данным Офиса президента выросла с 5 до 9 млрд долларов. Но блокирование возврата НДС связывает руки плательщикам этого налога, лишая их средств, необходимых предприятиям в виде воздуха, чтобы продолжать производство и хранить рабочие места. Кстати, тем самым снимать с государства нагрузку в сфере социальных выплат.

Также предпринимателей смущает скорый переход от режима налоговой передышки к инициативам по повышению налогов. В качестве примера – громкая идея по внедрению 10%-го сбора на импорт, которую лоббирует Минфин. "Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор – говорить рано", – неохотно комментирует эту инициативу министр финансов Сергей Марченко.

Налоги и налоговые проверки дело может и полезное, но когда его цинично презентуют обществу как "общипывание гусей", то пора менять государственные подходы в коммуникации с бизнесом.

Понятно, что госбюджет нужно наполнять. Пока это происходит в основном за счет эмиссии. НБУ уже опубликовал около 250 млрд. грн. И вот, 15 августа парламент увеличивает расходы госбюджета на 270 млрд грн, которые снова будут покрыты за счет печатного станка. Это неизбежно отразится и на инфляции и курсе гривны. Но и повышение налогов в лоб – не вариант, потому что оно будет толкать бизнес в тень. Равно как и возобновление документальных и фактических проверок, которые с июля проводит налоговая.

При этом показательно, что, несмотря на войну, украинцы выполнили план по уплате налогов за первое полугодие на 98,3%. В то же время, платежи из года в год выросли на 20,3%, или на 59 млрд грн. О лично сообщает господин Гетманцев. Отдельно в июле налоговые поступления составляли 64 млрд. грн. (дополнительно поступило в бюджет 19,8 млрд. грн.).

"С первого дня войны Филипп Моррис остановил работу фабрики возле Харькова, потому что безопасность наших сотрудников всегда является приоритетом. Мы надеемся, что работу фабрики все же удастся возобновить в будущем. Из-за невозможности локализации производства мы были вынуждены начать импорт, чтобы обеспечить спрос совершеннолетних потребителей и платить налоги. С начала войны компания уплатила более 13 млрд грн налогов", - комментирует Максим Барабаш, генеральный директор "Филипп Морис Украина"

Вопрос сотрудничества - между компаниями или между государством и бизнесом - сейчас возникает очень остро. Как международная компания, которая прилагает значительные усилия для развития бизнеса в Украине, несмотря на трудности, нам хотелось видеть больше положительных сигналов от органов государственной власти и устранения определенных препятствий для деятельности. Например, в первые недели войны мы столкнулись с более чем недельным простоем нашей импортной продукции на таможне из-за бюрократических процедур по расчету НДС с табачных изделий. Затем работа наших складов была парализована проверками ГНС и БЭБ с безосновательными обвинениями. Любая задержка в реализации нашей продукции – это потерянные продажи и, соответственно, неуплаченный акцизный налог, объем которого может достигнуть 100 млн. грн. в день.

Трудно понять логику таких действий государственных органов по бизнесу в ситуации, когда стране нужны деньги из-за колоссального дефицита бюджета. Максим Барабаш Генеральный директор "Филипп Морис Украина"

Хорошей же иллюстрацией взаимоотношений бизнеса и государства во время войны есть решения, принятые в сфере регулирования топливного рынка. Снабжение топлива населению и бизнесу вполне можно отнести к критической инфраструктуре. Даже в мирное время цена на топливо является критической для экономики, поскольку она является частью логистической составляющей большинства товаров на рынке.

В погоне за дешевым бензином менее чем за год до войны власти ввели государственное регулирование на топливном рынке. В мае 2021 правительственным распоряжением бензин и дизельное топливо были определены социально значимыми товарами , а на их реализацию была установлена фиксированная наценка. Конечно, это вызвало непонимание со стороны бизнеса и потерю добропорядочными игроками рынка позиций в конкуренции с теневым. сектором . Государственная регуляция стала той бомбой замедленного действия, которая разразилась после полномасштабного российского вторжения. Уже в конце апреля, поездка на АЗС превратилась для украинских водителей в целый квест- горючего почти нигде не было . А те, кому удалось найти работающую АЗС, должны были отстоять за ним очередь и горючее им отпускали по лимитам.

Конечно , обстрелы Кременчугского НПЗ и разрушение нефтебаз также сыграли свою роль в том, что в стране начался дефицит горючего. Однако с начала войны бизнесу удалось достаточно быстро переориентироваться с российского и белорусского бензина на поставки горючего из стран ЕС. Но именно фиксированные цены на топливо делали торговлю бензином и дизелем невыгодной , а сектор коммерческих поставок, где цены не регулировались, вытягивал топливо из АЗС. Также бизнесу удалось довольно быстро наполнить рынок автогазом , где государственного регулирования не было. В мае после долгих переговоров с бизнесом государственное регулирование на горючее отменили . Это, хоть и не сразу, позволило наполнить рынок горючим и ликвидировать дефицит.

Еще в одной мере, которая должна удешевить горючее стала правительственная инициатива по акцизу и снижению НДС с 20% до 7%. В теории это должно привести к снижению стоимости горючего, однако из-за государственного регулирования в первые месяцы войны розничная торговля нефтепродуктами была не очень выгодным бизнесом и поэтому бензина на АЗС не было вообще. Хотя, безусловно, эта инициатива позволила несколько мортизировать рост цен. После того как ситуацию с дефицитом горючего удалось урегулировать правительство решило вернуть акциз . Эта инициатива провалилась в парламенте, а сам законопроект о возвращении акциза был несколько противоречивым и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения народных депутатов.

Конечно, во взаимоотношениях власти и бизнеса стоит упомянуть и положительные моменты. Чтобы решать проблему с горючим, украинские чиновники постоянно находились в коммуникации с бизнесом, пытались слышать его проблемы и оперативно их решать.

Одной из самых больших побед в битве с дефицитом горючего стало то, что министерству инфраструктуры довольно оперативно удалось договориться со своими коллегами из Польши, Румынии, Словакии и Молдовы об отмене разрешений на пересечение границы для украинских автоцистерн. Это позволило упразднить лимит рейсов для украинских автоперевозчиков. В условиях, когда значительная часть горючего в страну снабжается автотранспортом, а сам рынок вынужден работать "из колес" от количества рейсов, что может совершить бензовоз, в значительной степени зависит наполненность рынка.

Отмена госрегулирования привела к росту маржи, что вместе с возможностью совершить больше рейсов для бензовозов позволила неплохо зарабатывать в этом бизнесе. Так что с апреля по август количество импортеров возросло с 60 до 350, что усилило конкуренцию на рынке и в сочетании с падением мировых цен на нефть позволило обеспечить страну горючим и несколько снизить цены на него даже во время войны.

"С февраля Украина в один момент оказалась отрезанной от всех основных путей поставки горючего. Кроме одного – импорта из ЕС через западную границу. В эти сложные дни войны мы стали первой компанией, которая организовалась чуть быстрее и лучше других. В течение марта-июня сеть ОККО была крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов в Украину", - вспоминает Василий Даниляк, первый вице-президент ОККО Василий Даниляк

Благодаря нашим хорошим отношениям с крупными нефтетрейдерами, мы сразу начали переговоры о возможностях поставки в Украину огромных объемов нефтепродуктов. Проблемных вопросов было много. Тотальное изменение логистики привело к тому, что логистическая цепочка стала значительно длиннее во времени. А это значит, что мы, как компания, немедленно нуждались в увеличении оборотного капитала, чтобы продлиться период, пока горючее доедет, мы его реализуем и получим средства. Так вот, в начале войны коммерческие банки не решались предоставлять дополнительное финансирование. Но государственные банки открыли для нас новые кредитные лимиты, и мы немедленно использовали эти средства на предоплату европейским поставщикам.

"Отмечу также конструктивную коммуникацию с правительством, которая сыграла очень важную роль. Кабмин был глубоко вовлечен в решение проблемных вопросов рынка и, где была возможность, шел навстречу, оказывал поддержку в переговорах с иностранными правительствами, нефтяными и логистическими компаниями, крупными мировыми трейдерами. Работники разных министерств и ведомств реально помогали адаптироваться в совершенно изменившемся рыночном положении. Иначе рынок не смог бы преодолеть стремительно накатывающийся дефицит», — говорит Даниляк.

В этой непростой рыночной ситуации также были временно отменены общие акцизы на нефтепродукты и снижение ставки НДС с 20% до 7% для нефтеперерабатывающей отрасли. В общем, эти шаги были очень полезны для рынка, ведь в то время мировые цены на нефть росли ежедневно, поэтому для украинцев стало тяжелой ношей подорожание горючего, на которое к тому же начислялись еще и довоенные высокие акцизы и налоги.

Изменения в налогообложении помогли прежде всего покупателям, но и трейдерам они позволили сохранить часть оборотных средств и направить их на закупку большего количества нефтепродуктов. Василий Даниляк первый вице-президент ОККО

Именно история с топливным кризисом демонстрирует нам, что советские подходы к управлению экономикой, украинские чиновными унаследовавшие от СССР, могут стать большой проблемой в сложное время, а диалог и партнерство при преодолении экономического кризиса могут дать тот же результат, который дает сотрудничество военных с волонтерами на фронте

"Синергия бизнеса и государства чрезвычайно важна в военное время и мы можем утверждать, что на фармацевтическом рынке она действительно сейчас на высоком уровне. Например, Минздрав ввел низкие изменения процедур государственной регистрации/перерегистрации лекарственных средств и их обращения на период действия военного положения. Эти изменения смягчили нагрузку на фарм производителей, позволили нам быть более гибкими при планировании изменений в регуляторных документах", - говорит Александр Торгун, директор по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" .

Война стала катализатором начала подачи досье в электронном виде eCTD, являющегося мировой регуляторной практикой. Еще одним важным шагом стало внесение в список критического импорта возможности оплат за регуляторные процедуры и исследования за границей. Это позволило экспортно-ориентированным компаниям не останавливать регуляторные процедуры с экспортными партнерами и осуществлять поиск новых возможностей в экспорте.

Также правительство официально призывает граждан покупать украинские лекарства и поддержать отечественных производителей. Ведь украинские лекарства имеют те же сертификаты качества международного образца GMP, что и иностранные аналоги, при этом отечественные производители наполняют госбюджет и обеспечивают рабочие места в стране.

"С первого дня военной агрессии мы со своей стороны тесно сотрудничаем с Минздравом 24/7 и оказываем свою поддержку государству. Да, "Дарница" в сотрудничестве с Минздравом и СНБО в мае этого года зарегистрировала препарат для защиты населения от радиации - таблетированный йодид калия. Из первой изготовленной партии компания передала на нужды Минздрава 5,25 млн доз этого препарата бесплатно, кроме этого препарат имеется в аптеках страны, бесплатно передано Минздраву 400 тыс доз препарата против химического поражения. 70 млн грн. Сейчас идет работа по дальнейшему сотрудничеству с государством", — говорит Торгун.

Собственная развитая фармацевтическая промышленность – это часть национальной безопасности страны, важный механизм системы здравоохранения, и мы работаем вместе с государством ради одной цели: здоровой нации и победы. Александр Торгун Директор по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница"

В конце июля правительство приняло решение о внесении фармацевтической промышленности по направлению производства лекарств и медицинских изделий в приоритетные сферы экономики. Мы приветствуем это решение, но ожидаем анонсирования дальнейших шагов в этом направлении. Прежде всего производителям нужна от государства сформулированная стратегия развития отечественной фармацевтической индустрии как неотъемлемой части системы здравоохранения. Важно понимать долгосрочные планы развития программ по возмещению стоимости лекарств и государственных закупок. Государственный заказ лекарственных средств на основе многолетних программ позволит национальным производителям смело инвестировать в новое оборудование, расширять мощности, создавать новые рабочие места. В свою очередь, для выхода отечественных производителей на европейские рынки ожидаем от Правительства содействия снятию тарифных и нетарифных барьеров, в частности, путем взаимного признания сертификатов качества GMP (Good Manufacturing Practice) и сертификатов регистрации (Marketing authorization).

Но, несмотря ни на что, власти должны хорошо помнить, что только бизнес является движущей силой, благодаря которой экономика Украины может и должна расти. А власти в этом дуэте только сервисный орган, главная цель которого не мешать, а помогать предпринимателям и бизнесменам развивать страну и улучшать благосостояние украинцев.