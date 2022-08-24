Бизнес пришел к пониманию, что оборона страны - не только госудаственная забота

К сожалению должны признать, что десятки лет оборона Украины считалась второстепенным вопросом. Более того, вопросом исключительно государственным, к которому общество или бизнес не имеют никакого отношения за исключением предприятий оборонного комплекса. В 2014 году эта ситуация существенно изменилась, но мы до сих пор учимся вместе защищать нашу страну, достигая синергии между властью, бизнесом и гражданами.

За годы независимости украинский бизнес прошел все стадии развития: хаотичность, интуитивность, сомнительная законность, стабилизация, алгоритмизация. Сейчас страна переходит на высшую ступень — когда каждый уважающий себя бизнесмен выбирает несколько социальных направлений.

Примечательно, что представители украинского бизнеса четко предчувствовали приближение войны. Так, практически за сутки полномасштабного вторжения Фонд помощи армии "Вернись живым" получил от аутсорсера Intellias и основателей стартапа Awesomic по 600 тыс грн и 1 млн грн соответственно.

Холдинг TECHIIA адаптировал бизнесы и через свою ОО "Фундация Течия" масштабно помогает защитникам Украины и пострадавшим от войны: перечислили личные деньги в поддержку и привлекают средства со всего мира. Тем же занялись и другие украинские компании.

За первые две недели вторжения агропромышленный холдинг "Астарта-Киев" перечислил на поддержку армии и нуждающимся слоям населения более 25 млн грн.

Предприятия компании сразу начали принимать эвакуированных жителей из восточных, северных и южных регионов. В разных уголках Украины были обустроены общежития и помещения для временного убежища.

Некоторіе компании направил свои ресурсы туда, где они имеют экспертизу, чтобы быстро развернуть программы помощи. Так, на сегодняшний день в компании ОККО действуют уже шесть программ помощи военным и пострадавшим от войны.

Мы помогаем горючим фонду "Вернись живым", который на постоянной основе осуществляет обеспечение техническими средствами военных. С марта и продолжаем сегодня бесплатно кормить защитников и защитниц в горячих точках. На сегодняшний день мы уже сделали 227 тысяч хот-догов и 381 тысячу горячих напитков. Кроме того, помогаем горючим фондам, занимающимся эвакуацией, доставкой гуманитарных грузов, авто для ВСУ. Ярослава Полякова Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО

К концу уже полугодового противостояния российской армии, согласно данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), которая в середине августа опубликовала результаты опроса компаний-участников, помогать ВСУ, ТРО и населению продолжает почти половина предприятий (46%). Свои ответы ЕБА направили 102 руководителя компаний, входящих в ассоциацию.

Из помогающих 40% продолжают это делать продукцией, 34% – финансово, 17% – медикаментами, 16% – услугами, и 15% – средствами защиты. Хотя эти показатели несколько ниже, чем весной, они все же остаются значительными. Только 6% опрошенных исчерпали свои ресурсы для помощи.

С 24 февраля и сегодня бизнес оказывает значительную поддержку вооруженным силам, медикам и волонтерам, а также гуманитарную помощь населению нашей страны. Совокупные суммы помощи за все это время на примере нашего сообщества достигают колоссальных размеров – это десятки, а то и сотни миллиардов гривен. Анна Деревянко Глава ЕБА

С марта по июнь EBA рассказала на своих ресурсах около 200 историй помощи, оказанной входящими в нее компаниями.

"Наши компании помогают самыми разными способами - непосредственно финансово, продукцией и услугами, медикаментами, питанием, оборудованием, амуницией, проводят эвакуацию и размещение населения из регионов боевых действий, оказывают технологическую, образовательную помощь, материалы, проводят информационные кампании", - добавила Деревянко.

Украинский бизнес также восстанавливает разрушенную в результате боев инфраструктуру, помогает обустраивать хранилища и временное жилье для переселенцев, убирает и отстраивает деоккупированные территории.

По итогам только первых двух недель войны можно привести следующие цифры по другим компаниям:

· PwC предоставила 5 млн грн в фонд Help Ukraine.

· Group DF – 100 млн грн на спецсчет НБУ.

· JTI – $25 тыс в грн эквиваленте на фонд Каритас Киев и еще $25 тыс – в фонд Кран.

· ConcordBank – 1 млн грн на нужды армии.

· BASF – €1 млн на счет Красного Креста.

· Метинвест – 300 млн грн в поддержку территориальной обороны Украины (для закупки бронежилетов, касок, аптечек).

· Sony Group Corporation – $2 млн в Агентство ООН по делам беженцев Save the Children.

· Райффайзен Банк – 165,9 млн грн Обществу Красного Креста Украины.

· L'Oréal начала доставлять гигиенические средства беженцам. Пожертвовала через женский фонд L'Oréal $1,1 млн.

· Черновцыгаз начал оказывать помощь силам территориальной обороны и ВСУ в виде техники и ремонтных материалов. Сотрудники начали производить противотанковые ежи.

И это только в первые две недели войны. Впрочем, бизнес не впервые демонстрирует такую сплоченность, но нынешние масштабы поддержки, мне кажется, беспрецедентны за последние 30 лет. Будем надеяться, что эти совместные усилия будут приближать победу, которую мы все очень ждем. Анна Деревянко Глава ЕБА

Также ярким примером объединения бизнеса, общества и волонтеров стала инициатива фонда Сергея Притулы - акция по сбору средств на покупку беспилотников "Народный Байрактар". Важно то, что кроме населения эту инициативу деньгами поддержали и компании, которых Притула поблагодарил на своей странице в Facebook.

Среди прочих к вкладам больше всего присоединились:

· Monobank.

· Binance.

· Coffeeok.

· Parimatch.

· AMO.

· 3ChampsRoastery.

· YouControl.

· WWM - Worldwide Manufacturing.

· ED.

· P.ua - Buy&Print - №1 Магазин картриджей.

· Bird of Light Ukraine.

· Сеть АЗК "WOG".

· Sisters Aroma.

· UNIQA Украина.

В том числе и за счет этих компаний в результате стало возможным приобретение космического спутника финской компании ICEYE, предназначенного для дистанционного зондирования Земли.

Война подсветила ценности ведения бизнеса и общения с сотрудниками и клиентами. Драматическая трансформация страны непременно оставит в прошлом то, что должно давно отойти, научит рынок этике. Это болезненный, но закономерный процесс.

Сейчас вокруг нас множество инициатив разного масштаба — от приготовления обедов для 100 пенсионеров в своем микрорайоне до содержания шелтеров для тех, кто больше не имеет дома. Все чаще слышу от бизнесменов готовность продолжать благотворительную деятельность после победы. У них не укладывается в голове, как они могут оставить подопечных. Олег Крот Управляющий партнер холдинга TECHIIA

Бизнес еще раз доказал, что стал той движущей силой, которая в сочетании с гражданским обществом может выполнять макрозадачи, усиливая страну там, где не успевает или не может справиться государственная машина.