Бізнес прийшов до розуміння, що оборона країни - не лише державний клопіт

На жаль маємо визнати, що десятки років оборона України вважалася другорядним питання. Більше того, питанням виключно державним, до якого суспільство чи бізнес не мають жодного стосунку за винятком підприємств оборонного комплексу. 2014 року ця ситуація суттєво змінилася, але ми досі вчимося гуртом боронити нашу країну, досягаючи синергії між владою, бізнесом та громадянами.

За роки незалежності український бізнес пройшов усі стадії розвитку: хаотичність, інтуїтивність, сумнівна законність, стабілізація, алгоритмізація. Зараз країна переходить на вищий щабель — коли кожен бізнесмен, що себе поважає, обирає кілька соціальних напрямів.

Показово, що представники українського бізнесу чітко передчували наближення війни. Так, практично за добу повномасштабного вторгнення Фонд допомоги армії "Повернися живим" отримав від аутсорсера Intellias та засновників стартапу Awesomic по 600 тис грн і 1 млн грн відповідно.

Холдинг TECHIIA адаптував бізнеси і через свою ГО "Фундація Течія" масштабно допомагають захисникам України та постраждалим від війни: перерахували особисті кошти на підтримку та залучаємо кошти з усього світу. Тим самим зайнялися інші українські компанії.

За перші два тижні вторгнення агропромисловий холдинг "Астарта-Київ" віддав на підтримку армії і потребуючим верствам населення більше 25 млн грн.

Підприємства компанії відразу почали приймати евакуйованих мешканців зі східних, північних і південних регіонів. У різних куточках України були облаштовані гуртожитки та приміщення для тимчасового прихистку.

Деякі компанії направили свої ресурси туди, де вони мають експертизу, щоб швидко розгорнути програми допомоги. Так, на сьогодні у компанії ОККО діють вже шість програм з допомоги військовим та потерпілим від війни.

Ми допомагаємо пальним фонду "Повернись живим", що на постійній основі здійснює забезпечення технічними засобами військових. З березня і продовжуємо сьогодні безкоштовно годувати захисників і захисниць у гарячих точках. На сьогодні ми вже зробили 227 тисяч хот-догів та 381 тисячу гарячих напоїв. Крім того, допомагаємо пальним фондам, що займаються евакуацією, доставкою гуманітарних вантажів, авто для ЗСУ. Ярослава Полякова Керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО

Під кінець вже піврічного протистояння російській армії, згідно з даними Європейської бізнес асоціації (ЄБА), яка в середині серпня опублікувала результати опитування компаній-учасників, допомагати ЗСУ, ТРО та населенню продовжує майже половина підприємств (46%). Свої відповіді ЄБА надіслали 102 керівника компаній, що входять до асоціації.

Із тих, що допомагають, 40% продовжують це робити продукцією, 34% – фінансово, 17% – медикаментами, 16% – послугами, і 15% – засобами захисту. Хоча ці показники є дещо нижчими, ніж навесні, вони все ж залишаються значущими. Тільки 6% опитаних вичерпали свої ресурси на допомогу.

З 24 лютого і до сьогодні бізнес надає значну підтримку збройним силам, медикам та волонтерам, а також гуманітарну допомогу населенню нашої країни. Сукупні суми допомоги за весь цей час на прикладі нашої спільноти досягають колосальних розмірів – це десятки, а то і сотні мільярдів гривень. Ганна Дерев'янко Голова ЄБА

З березня по червень в асоціації розповіли на своїх ресурсах про близько 200 історій допомоги від її членських компаній.

"Наші компанії допомагають у найрізноманітніші способи – безпосередньо фінансово, продукцією та послугами, медикаментами, харчуванням, обладнанням, амуніцією, проводять евакуацію та розміщення населення з регіонів бойових дій, надають технологічну, освітню допомогу, матеріали, проводять інформаційні кампанії", – додала Дерев'янко.

Український бізнес також відновлює зруйновану внаслідок боїв інфраструктуру, допомагає облаштовувати сховища та тимчасове житло для переселенців, прибирає та відбудовує деокуповані території.

За підсумками тільки перших двох тижнів війни можна навести такі цифри по інших компаніях:

· PwC надала 5 млн грн до фонду Help Ukraine.

· Group DF – 100 млн грн на спецрахунок НБУ.

· JTI – $25 тис в грн еквіваленті на фонд Карітас Київ та ще $25 тис – у фонд Кран.

· ConcordBank – 1 млн грн на потреби армії.

· BASF – €1 млн на рахунок Червоного Хреста.

· Метінвест – 300 млн грн на підтримку територіальної оборони України (для закупівлі бронежилетів, касок, аптечок).

· Sony Group Corporation – $2 млн до Агентство ООН у справах біженців Save the Children.

· Райффайзен Банк – 165,9 млн грн Товариству Червоного Хреста України.

· L’Oréal почала доставляти гігієнічні засоби біженцям. Пожертвувала через жіночий фонд L’Oréal $1,1 млн.

· Чернівцігаз почав надавати допомогу силам територіальної-оборони та ЗСУ у вигляді техніки та ремонтних матеріалів. Співробітники розпочали виробляти протитанкові їжаки.

І це тільки у перші два тижні війни. Втім, бізнес не вперше демонструє таку згуртованість, але нинішні масштаби підтримки, мені здається, є безпрецедентними за останні 30 років. Будемо сподіватись, що ці спільні зусилля наближатимуть перемогу, на яку ми всі дуже чекаємо. Ганна Дерев'янко Голова ЄБА

Також яскравим прикладом об'єднання бізнесу, суспільства та волонтерів стала ініціатива фонду Сергія Притули - запуск акції збору коштів на покупку безпілотників “Народний Байрактар”. Важливо те, що крім населення цю ініциативу грошима підтримали й компанії, яким пан Притула подякував на своїй сторінці у Facebook.

Серед інших до внесків найбільше долучились:

· Monobank.

· Binance.

· Coffeeok.

· Parimatch.

· AMO.

· 3ChampsRoastery.

· YouControl.

· WWM - Worldwide Manufacturing.

· E.D.

· P.ua - Buy&Print - №1 Магазин картриджів.

· Bird of Light Ukraine.

· Мережа АЗК "WOG".

· Sisters Aroma.

· UNIQA Україна.

Тож коштом і цих компаній в результаті стало можливим придбання космічного супутнику фінської компанії ICEYE, призначеного для дистанційного зондування Землі.

Війна підсвітила цінності ведення бізнесу та поводження зі співробітниками та клієнтами. Драматична трансформація країни неодмінно залишить у минулому те, що мало б давно відійти, навчить ринок етиці. Це болісний, але закономірний процес.

Зараз навколо нас безліч ініціатив різного масштабу — від приготування обідів для 100 пенсіонерів у своєму мікрорайоні до утримання шелтерів для тих, хто більше не має дому. Все частіше чую від бізнесменів готовність продовжувати доброчинну діяльність після перемоги. У них не вкладається в голові, як вони можуть покинути підопічних. Олег Крот Керівний партнер холдингу TECHIIA

Бізнес вкотре довів, що став тою рушійною силою, яка у поєднанні з громадянським суспільством може виконувати макро-задачі, посилюючи країну там, де не встигає чи не може справитися державна машина.