Кабмін схвалив порядок компенсації бізнесу ставок за експортними кредитами

Кабінет міністрів затвердив порядок часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами. Як повідомляє Міністерство економіки, таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 23 серпня.

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Таким чином, експортери, застрахувавши експортний кредит в Експортно-кредитному агентстві, зможуть тепер розраховувати на компенсацію за нараховані та сплачені у поточному році відсотки.

Під компенсацію підпадатимуть короткострокові, середньострокові та довгострокові договори на поповнення обігових коштів, придбання обладнання, виконання умов зовнішньоекономічного контракту, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів.

Позичальник має бути ФОПом або юрособою; бути зареєстрованим на території України (крім тимчасово окупованих територій); не мати відкритих справ про банкрутство та не перебувати в стадії ліквідації.

Держава буде частково компенсувати ставку за експортними кредитами, які беруться на строк 2-12 років та складають не більше 85% суми зовнішньоекономічного контракту. У разі порушення позичальником строків виплати відсотків більше ніж на 15 днів компенсацію тимчасово призупинятимуть.

Як зазначають також в Мінекономіки, Експортно-кредитне агентство з початку дії програми портфельного страхування передекспортного фінансування вже підтримало контракти на суму 188 мільйонів гривень.

Наразі кредити під страхування ЕКА українські підприємці можуть оформити в державних Ощадбанку, Укргазбанк та Укрексімбанку. Також невдовзі таку послугу надаватиме й Таскомбанк.

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