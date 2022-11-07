Товарные знаки "Альфа-групп" на 2 млрд грн переданы в АРМА

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины арестовали товарные знаки, принадлежащие кипрской компании, связанной с российским олигархом, ориентировочной стоимостью более 2 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что по решению районного суда г. Киева товарные знаки переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

"Служебные лица украинского финансового учреждения, используя товарные знаки этой оффшорной компании, осуществляли преступную деятельность по выводу активов банка под видом выплаты роялти. Украинский банк, его материнский банк в России и кипрская компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых известный российский олигарх", - отмечают в БЭБ.

Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.

Менее чем за год использования этих знаков частный банк в Украине уплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ за оперативное сопровождение Департамента стратегических расследований ЧП Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора", - сообщили в БЭБ.

В БЭБ не называют название финучреждения и фамилию российского олигарха, но из сообщения ведомства понятно, что речь идет об "Альфа-групп", совладельцем которой является российский олигарх Михаил Фридман.

Напомним, недавно стало известно, что Фридман направил новому главе Национального банка Украины Андрею Пышному письмо, в котором подтвердил готовность акционеров Альфа-Банка докапитализировать его на 1 миллиард долларов.

При этом в случае решения правительства или НБУ о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру, они готовы его просто подарить.