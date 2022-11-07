Товарні знаки "Альфа-груп"на 2 млрд грн передано до АРМА

Співробітники Бюро економічної безпеки України арештували товарні знаки, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом, орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що наразі за рішенням районного суду м. Києва товарні знаки передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

"Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - зазначають у БЕБ.

Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.

Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

"Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НП України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора", - повідомили в БЕБ.

У БЕБ не називають назву фінустанови та прізвище російського олігарха, але з повідомлення відомства зрозуміло, що мова йде про "Альфа-груп", співвласником якої є російський олігарх Михайло Фрідман.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Фрідман надіслав новому голові Національного банку України Андрію Пишному листа, в якому підтвердив готовність акціонерів Альфа-Банку докапіталізувати його на 1 мільярд доларів.

При цьому у разі рішення уряду чи НБУ щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру вони готові його просто подарувати.