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Товарні знаки "Альфа-груп"на 2 млрд грн передано до АРМА
Співробітники Бюро економічної безпеки України арештували товарні знаки, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом, орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Зазначається, що наразі за рішенням районного суду м. Києва товарні знаки передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
"Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - зазначають у БЕБ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.
Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.
"Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НП України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора", - повідомили в БЕБ.
У БЕБ не називають назву фінустанови та прізвище російського олігарха, але з повідомлення відомства зрозуміло, що мова йде про "Альфа-груп", співвласником якої є російський олігарх Михайло Фрідман.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Фрідман надіслав новому голові Національного банку України Андрію Пишному листа, в якому підтвердив готовність акціонерів Альфа-Банку докапіталізувати його на 1 мільярд доларів.
При цьому у разі рішення уряду чи НБУ щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру вони готові його просто подарувати.