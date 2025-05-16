Пенсии для украинцев в Германии: кто может получить и на каких условиях

Украинские граждане могут претендовать на получение пенсионных выплат в Германии на тех же условиях, что и граждане этого государства, при условии уплаты страховых взносов в течение не менее пяти лет.

Об этом говорится в обзоре пенсионной системы Германии, опубликованном на сайте Delo.ua.

Как украинцам получить право на пенсию в Германии

По данным Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии, по состоянию на конец 2024 года в этой стране находились около 1,3 млн наших сограждан, ставших беженцами из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. 894 тысячи из них — трудоспособного возраста, 289 тысяч — дети до 15 лет. 117 тысяч украинцев в Германии — люди нетрудоспособного, то есть пенсионного возраста.

Значительная часть украинских беженцев планирует остаться в этой стране, соответственно будут претендовать на пенсионное обеспечение в старости. Что касается получения германской пенсии, то на иностранцев распространяется тот же пенсионный закон и тот же возраст ухода на пенсию, что и на граждан Германии.

Законодательно установленный возраст выхода на пенсию колеблется (в зависимости от вида пенсии) — от 63 до 67 лет. Для получения полной пенсии необходимо иметь 35 лет страхового стажа, то есть уплачивать взносы в пенсионный фонд. В случае ухода на пенсию до достижения 65 лет и 11 месяцев применяются отчисления в размере 0,3% за каждый месяц досрочного выхода. Специальные льготы для украинских беженцев не предусмотрены. Украинцы, как и все другие жители Германии, имеют право на пенсию только при условии уплаты взносов в течение не менее пяти лет. Это означает, что они должны иметь официальную работу с соответствующими вычетами.

Право на пенсию в Германии можно получить раньше, только если лицо работало в странах, заключивших с Германией соглашения о социальном обеспечении. Это, например, страны ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария. К сожалению, Украина такого договора не заключила. Это означает, что беженцы из Украины должны платить взносы минимум пять лет, прежде чем они смогут подать заявку на получение немецкой пенсии, объясняет главный консультант Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Александр Коваль.

Об этом же говорят и в Пенсионном фонде Украины. "Граждане, выехавшие на постоянное место жительства за границу, имеют право на пенсионное обеспечение согласно законодательству Украины, если со страной проживания заявителя заключен международный договор о социальном (пенсионном) обеспечении. Соглашение между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении, заключенное 07.11.2018, которые выехали на постоянное место жительства в Германию, будут рассматриваться после ратификации и вступления в силу данного Соглашения в соответствии с его положениями", — ответила на запрос Delo.ua заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Только очень ограниченная группа лиц из числа беженцев из Украины, которые признаны "поздними" переселенцами в соответствии с Законом о перемещенных лицах, могут воспользоваться положениями Закона о пенсионном обеспечении иностранцев. Для них периоды страхового стажа, приобретенные в Украине, признаются как немецкий страховой стаж, однако даже в этом случае применяются стандартные возрасты.

Напомним, средняя пенсия в Германии после последнего повышения в июле 2024 года составляет 1769,4 евро. Цифра отличается от региона к региону: где-то она составляет 1300 евро, а где-то около 2000 евро. Но в любом случае эти суммы значительно выше средней пенсии в Украине, которая составляет 6345 гривен, или около 140 евро. И дело не только в том, что экономика Германии мощнее украинской и в этой стране нет войны. В значительной степени это объясняется тем, как устроена пенсионная система страны.

Как же устроена эта система? Каковы ее преимущества и недостатки, чем она отличается от систем пенсионного обеспечения других стран Европы и Украины, что ожидает немецких пенсионеров в перспективе и на что могут надеяться украинские пожилые беженцы в этой стране? И главное — какие уроки Украина должна извлечь из немецкого опыта для успешного развития собственной эффективной пенсионной системы, — все это читайте в обзоре Delo.ua "Почему пенсионеры в Германии получают 1700 евро в месяц, а в Украине —140 евро" .