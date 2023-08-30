Российский олигарх Шелков обходил санкции СНБО и отправлял украинскую продукцию в РФ

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, причастного к схемам скрытого снабжения украинского титанового сырья в страну-агрессор РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран.

""На бумаге" это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию", - отмечают в СБУ.

Такая схема действовала до полномасштабного вторжения РФ и приносила организаторам сделки миллионные сверхприбыли посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов.

Таким образом, в течение 2020-2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн.

На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));

209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Заметим, что в июне этого года следователи Службы безопасности сообщили Шелкову о подозрении по другому эпизоду незаконной деятельности. Тогда подозрение было объявлено по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Тогда украинская спецслужба установила, что Шелков скрыто поставляет украинское титановое сырье в РФ для нужд российского военно-промышленного комплекса.

"В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Поскольку фигурант находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского миллиардера Сергея Кабаргина, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.