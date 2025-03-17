Нарушения в сфере финмониторинга: НБУ будет судиться с банком Порошенко

Национальный банк будет обжаловать в суде правомерность применения к АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) письменном предупреждении за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, которое банк пытается обжаловать.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О письменном предупреждении МИБ

Напомним, что в феврале 2025 года Национальный банк вынес письменное предупреждение этому банку за нарушение требований.

В частности:

Банк ненадлежаще применил риск-ориентированный подход в своей деятельности, что является нарушением требований по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Финучреждение нарушило требования по организации финансового мониторинга и валютного надзора, а также не соблюдало правила выполнения экономических санкций.

Поэтому Нацбанк вынес письменную оговорку МИБ.

Что известно о банке

АО "Международный инвестиционный банк" работает с 2008 года и предлагает банковские услуги для корпоративных и частных клиентов, а также проводит операции на инвестиционном рынке.

Учредителями банка являются ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (59,98%), Игорь Кононенко (14,92%), ООО "Прайм Инвестментс" (9,92%) и Олег Зимин (9,90%).

Конечным бенефициаром банка является экспрезидент Украины Петр Порошенко.

Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обеспечивающих защиту вкладов клиентов.

МИБ в январе 2025 занимал седьмое место по объему торгов ценными бумагами.

Что известно о санкциях против Петра Порошенко

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Служба безопасности Украины сообщила, что санкции ввели из-за угроз государственной безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что введенные санкции против Петра Порошенко не станут последними.