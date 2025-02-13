Зеленський розповів, коли можуть зняти санкції з Порошенка та анонсував нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський роз'яснив мотиви введення санкцій проти екс-президента та народного депутата Петра Порошенка, а також умови, за яких вони можуть бути скасовані. За його словами, ці санкції не стануть останніми.

Про це він повідомив під час свого візиту до Хмельницької АЕС, інформує Суспільне.

Зеленський прокоментував введення санкцій проти Порошенка

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що запроваджені санкції проти Петра Порошенка не стануть останніми. Він пояснив, що ці заходи були введені через виведення мільярдів гривень під час війни.

Президент висловив здивування з приводу того, що раніше фінансовий моніторинг не виявляв таких фактів, зазначаючи, що він не мав цієї інформації, а те, що відбувалося до його приходу, йому складно коментувати.

За його словами, наразі Служба безпеки України та фінансовий моніторинг виявляють мільярди, і в цьому контексті особи, як Медведчук і Порошенко, є партнерами.

Президент підкреслив, що не хоче звинувачувати когось особисто, адже це питання для судів. Він також зазначив, що санкції не призводять до ув'язнення, а лише накладають обмеження на використання коштів, здобутих незаконним шляхом.

Зеленський також повідомив, що має інформацію щодо можливого відмивання коштів через фонди, які були спрямовані на підтримку Збройних сил України. За його словами, частина цих грошей могла бути передана членам певної політичної партії.

Президент підсумував, що особи, які потрапили під санкції, мають можливість повернути виведені кошти в бюджет. У такому випадку ці гроші будуть спрямовані на підтримку Збройних сил, а санкції можуть бути зняті.

Що відомо про санкції проти Петра Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Служба безпеки України повідомила, що санкції запровадили через загрози державній безпеці.

Додамо, напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.