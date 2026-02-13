Владелец EastOne Group Виктор Пинчук передал активы в "семейный траст". Зачем он это сделал и что это даст

Украинский бизнесмен, политик, основатель компании EastOne и Фонда Пинчука, один из самых богатых людей в Украине, зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук распределил все свои активы между членами семьи. Теперь примерно в равных долях бизнесы Пинчука принадлежат, кроме него самого, его жене и четырем их детям.

Зачем он это сделал, когда и при каких обстоятельствах, что это дает Виктору Пинчуку и членам его семьи, что гарантирует и от чего защищает, разбиралось Delo.ua.

Хронология перерегистрации активов

Как отмечает адвокат адвокатской фирмы PRAGNUM Игорь Сикора, перерегистрация активов Виктора Пинчука не была одномоментным событием. Это был многолетний поэтапный процесс, который можно разделить на четыре фазы.

Создание трастовой инфраструктуры (2006–2007)

Согласно аудированной финансовой отчетности корпорации Interpipe Holdings PLC, уже в 2006 году все акции материнской кипрской компании были переданы в дискреционные трасты, управляемые профессиональными трастовыми компаниями во Франции, Великобритании, Швейцарии и на острове Джерси. Бенефициарами трастов официально отмечены "Виктор Пинчук и члены его семьи". В октябре 2007 года для управления всеми активами была создана EastOne Group Limited в Лондоне, которая должна была обеспечить подготовку к потенциальному IPO и оптимизацию портфеля стоимостью около $10 млрд.

Первое публичное раскрытие супругов Пинчуков (2016)

В апреле 2016 года в реестре PSC Великобритании в компании EastOne Group Limited были впервые официально зарегистрированы два бенефициара — Виктор и Елена Пинчук, каждый с долей от 25% до 50% акций и прав голоса. Одновременно в Украине, в связи со вступлением в силу новых требований по раскрытию конечных бенефициарных владельцев, компании медиагруппы StarLightMedia (каналы СТБ, "Новый канал", ICTV) задекларировали только супругов Пинчуков как бенефициаров.

"Цепочка владения проходила через доверенных лиц во Франции, Великобритании, Швейцарии и Джерси, далее — через оффшорные юрисдикции Гонконг, Сейшелы, Британские Виргинские острова, Самоа, затем — через кипрскую Starlight Media Limited к украинским юрлицам", — рассказывает собеседник издания.

Расширение круга бенефициаров на шесть человек (2021–2024)

Наиболее интенсивная фаза реструктуризации в Украине пришлась на четвертый квартал 2021 года. Согласно данным Opendatabot относительно ООО "Интерпайп Украина":

11 октября 2021 года — Виктор Пинчук зафиксирован как единственный конечный бенефициарный владелец;

1 декабря 2021 года — произошло обновление данных, расширившее перечень бенефициаров;

по состоянию на февраль 2026-го: конечными бенефициарными владельцами определены шесть человек с примерно равными долями (~16,7% каждая).

Шесть бенефициарных владельцев — это:

Виктор Пинчук — основатель бизнес-группы (доля ~16,7%);

Елена Пинчук — жена Виктора Пинчука, дочь экс-президента Леонида Кучмы (доля ~16,7%);

Мария Пинчук-Вжежевская — старшая дочь (доля ~16,7%);

Роман Пинчук — пасынок, входит в правление EastOne (доля ~16,7%);

Екатерина Пинчук — дочь 2003 года рождения (доля ~16,7%);

Вероника Пинчук — младшая дочь 2011 года рождения (доля ~16,7%).

По данным Opendatabot, только на имя Елены Пинчук зарегистрировано бенефициарное владение более чем в 85 компаниях. В некоторых структурах зафиксированы доли 14,3% (1/7) или 12,5% (1/8), что может свидетельствовать о дополнительных бенефициарах в отдельных звеньях.

Выход из медиа-активов (2024)

В феврале 2024 Виктор Пинчук полностью вышел из состава бенефициаров радиохолдинга Tavr Media (радиостанции "Хит FM", "Kiss FM" и другие), передав контроль долгосрочному партнеру Николаю Баграеву. Этот шаг, утверждает адвокат Игорь Сикора, был прямой реакцией на антиолигархический закон, где владение медиа является одним из самых "токсичных" критериев.

Обстоятельства и причины перерегистрации

Перерегистрация активов Виктора Пинчука обусловлена совпадением нескольких действовавших одновременно мощных факторов. Ни один из них отдельно не объясняет масштаб трансформации — только их совокупность.

Закон о деолигархизации (2021)

Принятие Закона № 1780-IX "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни" в сентябре 2021 года стало главным катализатором. По этому закону лицо признается олигархом, если отвечает трем из четырех критериев:

· участие в политической жизни;

· значительное влияние на СМИ;

· бенефициарное владение монополистом или субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке;

· стоимость активов превышает ~2,5 млрд грн (~1 000 000 прожиточных минимумов).

Виктор Пинчук, очевидно, отвечал нескольким критериям: владелец StarLightMedia (три из пяти крупнейших телеканалов), доминирующие позиции "Интерпайпа" на рынках стальных труб и железнодорожных колес, состояние $2–2,6 млрд по оценке украинского Forbes.

"Издание РБК-Украина отметило: закон угрожал Пинчуку не столько внутренними ограничениями, сколько "токсичным шлейфом за границей" — проблемами с кредитованием и бизнесом на Западе", — напоминает собеседник Delo.ua.

Полномасштабное вторжение РФ и военное положение (2022)

Война радикально повысила ставки. Состояние Пинчука сократилось с $2 млрд до $1 млрд к 2024 году. Появились военные законы об изъятии стратегических активов, усилились деолигархизационные мероприятия. Дополнительным фактором стало то, что Россия в ноябре 2018 года наложила персональные санкции на Пинчука.

"В то же время дочерняя компания "Интерпайп-М" в Москве, по расследованиям РБК-Украина и "Свідомі", продолжала работать в РФ по меньшей мере до 2023 года, уплатив более 60 млн рублей налогов в российский бюджет в 2022 году", — говорит Игорь Сикора.

Глобальные стандарты прозрачности (AML/KYC)

Ужесточение международных требований по раскрытию конечных бенефициаров в Великобритании (PSC Register), на Кипре и в США (Corporate Transparency Act) сделало невозможным использование классических оффшорных схем сокрытия собственности. В ситуации, когда скрыть собственность стало невозможно, наиболее рациональной стратегией стало открытое декларирование всей семьи как собственников. Это соответствует западным стандартам семейного офиса (Family Office) и упрощает прохождение банковских проверок (Compliance) для международных операций.

Новое украинское регулирование относительно конечных бенефициарных владельцев (2022–2023)

В декабре 2022 года вступил в силу закон об улучшении регулирования бенефициарной собственности, а в октябре 2023 года заработала новая методология определения конечных бенефициарных собственников (Постановление КМУ № 1011). Эти изменения создали дополнительное правовое давление на раскрытие реальной структуры собственности.

Стратегические цели перерегистрации

Перерегистрация преследует пять взаимосвязанных стратегических целей, которые выходят далеко за рамки простого избегания регуляторного давления.

Избегание реестра олигархов

Распределение бенефициарного владения ниже порога ~2,5 млрд грн на каждого отдельного бенефициара формально снижает риск соответствия имущественному критерию олигарха. Если медиаактивы зарегистрированы преимущественно на Елену Пинчук, а промышленные — распределены между всеми шестью, ни один формально не отвечает трем из четырех критериев одновременно.

"Важный нюанс: закон использует широкий термин "бенефициар", а не более узкий "конечный бенефициарный владелец". Это теоретически позволяет СНБО или прокурорам аргументировать косвенный контроль через родственников", — объясняет адвокат.

Минимизация санкционных рисков

Хотя Виктор Пинчук не находится под западными санкциями, глобальная среда создает риски. По правилу 50% (OFAC, США и ЕС) активы замораживаются, если санкционированное лицо владеет 50%+ компании. Доля в 16,7% формально опускает каждого бенефициара значительно ниже этого порога. Передача долей детям-резидентам других стран дополнительно снижает риск блокировки.

Планирование преемственности

Виктор Пинчук, родившийся в 1960 году, входит в фазу активного планирования передачи наследства. Вовлечение детей в структуру бенефициаров "Интерпайпа" в 2021 году — это по сути институционализация бизнеса как многопоколенной семейной компании. Это позволяет избежать рисков, связанных с внезапной потерей трудоспособности учредителя и заранее определить роли каждого ребенка в будущей структуре управления.

Репутационный менеджмент

Для Пинчука, который десятилетиями выстраивал имидж филантропа через PinchukArtCentre, YES (Yalta European Strategy), Giving Pledge, сотрудничество с Brookings Institution и Atlantic Council, избегание "олигархического" ярлыка является критически важным. Распределение собственности между членами семьи, особенно на Елену Пинчук (возглавляющую благотворительный фонд борьбы со СПИДом), усиливает образ "ответственного семейного капитала" и отделяет "промышленное" происхождение капитала от "социальной" деятельности.

Медийная детоксикация

Полный выход из радиохолдинга Tavr Media в 2024 году направлен на устранение наиболее "токсичного" критерия — медийного влияния. В сочетании с распылением промышленных активов это максимально усложняет юридическое обоснование статуса олигарха.

Что это дает и от чего защищает

Новая структура обеспечивает семье Пинчук несколько уровней защиты, критически важных для сохранения активов.

Регуляторная защита

Фрагментация конечной бенефициарной собственности между шестью членами семьи формально выводит каждого из-под определения "олигарха" по критерию концентрации капитала. Статус олигарха в Украине ограничивает финансирование политических партий, участие в крупной приватизации и обязывает публичных служащих декларировать контакты с таким лицом. Избегание этого статуса сохраняет "инвестоспособность" бизнес-группы для международных рынков.

Санкционная защита

При возникновении персональных санкций против одного бенефициара доли оставшихся пяти остаются незаблокированными, что предотвращает паралич всего бизнеса. По правилу 50% OFAC/ЕС, ни один из шести бенефициаров формально не влечет заморозку всего предприятия.

Защита от конфискации и рейдерства

Распыление собственности между несколькими юрисдикциями (Кипр, Великобритания, Джерси, Британские Виргинские острова) и лицами создает юридические препятствия для потенциального изъятия. Консолидация активов под эгидой британской EastOne Group Limited гарантирует разрешение ключевых корпоративных споров в Высоком суде Лондона. Опыт судебного противостояния Пинчука с Игорем Коломойским по Криворожскому железорудному комбинату (КЖРК), урегулированному именно в Лондоне в 2016 году, подтвердил эффективность "британской прописки" активов.

Финансовая устойчивость

Четкая структура бенефициаров позволила Интерпайпу успешно провести реструктуризацию задолженности в 2019 году на сумму $400 млн и досрочно выплатить евробонды в 2021 году. Перерегистрация активов на членов семьи, не занимающихся политикой, снижает профиль риска PEP (Politically Exposed Persons), что облегчает работу с банками ЕС и США.

Наследственное планирование

Оффшорная трастовая структура в сочетании с формальным включением детей обеспечивает непрерывность бизнес-империи. В случае утраты трудоспособности или смерти учредителя бизнес продолжает работать без юридического вакуума.

Украинская и мировая практика перерегистрации

Перерегистрация активов на родственников — не исключение, а системная практика олигархического класса. В Украине она носит преимущественно защитный (оборонный) характер, в России — санкционный, а на Западе — фискальный и управленческий.

Инвестиционный консультант и основатель Gonzo Invest Павел Бойко в комментарии для Delo.ua напоминает, что так поступали и действуют практически все богатейшие семьи мира: Ротшильды, Рокфеллеры, Форды, Уолтоны. Из современных примеров – Бернар Арно, владелец группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Основные цели таких решений, как правило, — избегание наследственных и корпоративных конфликтов, сохранение контроля над бизнесом внутри семьи, снижение регуляторных и государственных рисков, налоговое и юридическое структурирование, минимизация санкционных рисков.

Самый известный исторический пример — Джон Рокфеллер. В начале XX века он стал первым долларовым миллиардером, а его компания Standard Oil контролировала около 90% нефтяного рынка США. После конфликтов с политиками и регуляторами Верховный суд США признал компанию незаконной монополией. Обязал разделить ее на десятки отдельных компаний, включая Exxon, Mobil, Chevron. Через трасты и семейные фонды право собственности было распределено между членами семьи. В результате, несмотря на антимонопольный распад Standard Oil, семья Рокфеллеров сохраняет капитал и влияние уже более 100 лет.

Семья Ротшильдов пошла еще дальше. Активы с самого начала распределялись между разными ветвями семьи в разных странах. Формально были разные собственники, фактически же — единая стратегия и семейные соглашения. Именно это позволило им пережить войны, революции и изменение политических режимов, сохранив влияние со времен Наполеона до сегодняшнего дня.

Украинские примеры

Игорь Сикора напоминает украинские примеры перерегистрации активов крупных бизнесменов.

Ринат Ахметов

Выбрал более радикальный путь: в июле 2022 года полностью закрыл медиахолдинг "Медиа Группа Украина" (каналы "Украина", "Украина 24", Football 1/2/3), вернув лицензии государству именно для того, чтобы не соответствовать медийному критерию антиолигархического закона.

Петр Порошенко

В 2016 году создал "слепой траст" через цепочку Британские Виргинские острова – Кипр – Нидерланды – Rothschild Trust. После поражения на выборах, в ноябре 2019 года, переоформил корпорацию Roshen и агрокомплекс "Укрпроминвест-Агро" на старшего сына Алексея Порошенко. Цель — обезопасить бизнес от арестов в рамках уголовных производств против экс-президента.

Игорь Коломойский

Долгое время использовал сестру Ларису Черток в качестве номинального владельца, через которую контролировал железорудные активы, яхты, коллекции искусства.

Семья Герег

Александр и Галина Гереги (сеть "Эпицентр К") владеют бизнесом совместно, включая родственников в структуру собственности. Это классическая форма семейного бизнеса, позволяющая совмещать коммерцию с политической деятельностью.

Российские примеры

Роман Абрамович

4 февраля 2022 года (за три недели до вторжения) реструктуризировал кипрский траст Ermis Trust Settlement, увеличив долю экс-жены Даши Жуковой до 51% и снизив собственную до 49%. Его коллекция искусства (~$963 млн) формально избежала британских санкций. Также олигарх переписал 10 оффшорных трастов на семерых детей — активы стоимостью ~$4 млрд.

Алишер Усманов

Переписывал активы на пасынка Натана Винера, сестру Гульбахор Исмаилову, жену. После санкций подал на развод с Ириной Винер в июле 2022 года. Однако Германия все равно изъяла яхту Dilbar (~$600–735 млн), несмотря на трастовое оформление на сестру. США в апреле 2023 года санкционировали целую сеть — сестру, пасынка, кипрских финансовых консультантов.

Борис Ротенберг и Герман Хан

Ротенберг переписывал активы на жену Карину (гражданку США). Хан делал "существенные подарки" жене Анжелике незадолго до санкций. Британский суд в 2024 году подтвердил законность санкций против Анжелики Хан как "ассоциированного лица".

Западная практика: модель Бернара Арно (LVMH)

В отличие от постсоветских кейсов, где перерегистрация реактивна (является ответом на угрозу), западные миллиардеры используют ее проактивно. Бернар Арно превратил холдинг Agache (контролирующий Dior и LVMH) в общество с ограниченной ответственностью на акциях, где капитал распределен поровну между пятью детьми.

Ключевые отличия модели Арно:

· Правило "30 лет": дети не могут продавать доли в течение 30 лет без единодушного согласия всех пяти ветвей семьи.

· Ротационное управление: должность главы холдинга может изменяться между наследниками.

· Обучение через менторство: каждый ребенок проходит через руководящие должности в разных брендах группы перед получением доли.

Глобальная тенденция: "сетевой подход"

Западные правительства все чаще применяют "сетевой подход" — санкционируют не только главную цель, но и родственников, ассоциированных лиц, номинальных собственников и корпоративных посредников. Так, например, международная группа REPO Task Force (США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия) заблокировала и конфисковала более $58 млрд российских активов, признав передачу активов родственникам одной из ключевых типологий уклонения от санкций.

Выводы

Распыление бенефициарного владения Виктора Пинчука на шестерых родственников — это продуманная, многоцелевая стратегия "оборонной прозрачности", направленная одновременно на избегание олигархического реестра, минимизацию санкционных рисков, сохранение доступа к западному финансированию и обеспечение межпоколенческого наследования.

Ключевое отличие кейса Пинчука от большинства аналогов — эта структура формировалась постепенно с 2006 года, а не как паническая реакция на конкретную угрозу (как Абрамович или Порошенко). Однако интенсивная фаза изменений в реестрах (октябрь-декабрь 2021) четко привязана к подписанию закона о деолигархизации.

Долгосрочная надежность стратегии остается под вопросом, говорит Игорь Сикора.

Так, запуск реестра олигархов отложен до окончания войны. После активации СНБО может доказать "косвенное решающее влияние" через родственников, что нивелирует эффект формального распыления.

Включение в бенефициары 14-летней Вероники Пинчук с долей 16,7% в миллиардных активах — факт, подрывающий аргумент о реальном перераспределении контроля.

Мировая тенденция к "сетевому" санкционированию (родственники, ассоциированные лица) постепенно снижает эффективность семейного распыления как защитного механизма.

Отсутствие публичных протоколов управления (вроде "правила 30 лет" Арно) отличает модель Пинчука от зрелых западных семейных офисов и оставляет вопрос реального контроля открытым.

Прессслужба Виктора Пинчука на запрос Delo.ua о реструктуризации активов не ответила.