Масштабная проверка рек и скважин: где в Украине будут тестировать питьевую воду

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утвердило Программу государственного мониторинга вод на 2026 год, которая предусматривает регулярные проверки качества воды по всей стране для обеспечения украинцев безопасной питьевой водой.

Программа включает все ключевые водные артерии и подземные горизонты Украины. В течение года специалисты Госводагентства, ГСЧС и Госгеонадр будут проводить регулярные заборы проб по единой методике. Контроль будет осуществляться в:

553 точках на реках, озерах и водохранилищах (поверхностные воды);

587 точек на скважинах и других источниках (подземные воды).

Что именно будут исследовать

Мониторинг позволит получить комплексную картину состояния водных ресурсов. В поверхностных водах будут анализироваться биологические, химические и физико-химические показатели.

Для подземных источников приоритетом будет являться контроль за количеством воды и ее химическим составом, в частности выявление опасных загрязняющих веществ.

Почему это важно для безопасности страны?

По словам заместителя Министра Ирины Овчаренко, мониторинг критически важен для здоровья нации и экологической стабильности.

"Программа позволяет не просто фиксировать состояние воды, но и заблаговременно выявлять загрязнения и принимать решения, гарантирующие украинцам доступ к безопасной питьевой воде", - подчеркнула чиновник.

Кроме внутренней безопасности, выполнение этой программы является стратегическим шагом по внедрению экологических стандартов Европейского Союза и переходу к устойчивому управлению водными ресурсами.

Также в Программе уделено внимание бассейну Дуная. В 2026 году Украина председательствует в Международной комиссии по защите реки Дунай (ICPDR), объединяющей страны бассейна и координирующей сотрудничество в сфере охраны и мониторинга вод.

В связи с этим в документе ужесточен мониторинг в Дунайском регионе и добавлены новые пункты наблюдения – чтобы обеспечить качественный контроль за состоянием воды в этом стратегически важном бассейне и выполнение международных обязательств Украины.

Напомним, правительство готовит новую модель водопользования юга Украины. Эти меры преследуют цель не только вернуть питьевую воду жителям, но и создать условия для выживания сельского хозяйства.