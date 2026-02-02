Масштабна перевірка річок та свердловин: де в Україні тестуватимуть питну воду

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило Програму державного моніторингу вод на 2026 рік, яка передбачає регулярні перевірки якості води по всій країні для забезпечення українців безпечною питною водою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Програма охоплює всі ключові водні артерії та підземні горизонти України. Протягом року фахівці Держводагентства, ДСНС та Держгеонадр проводитимуть регулярні забори проб за єдиною методикою. Контроль здійснюватиметься у:

553 точках на річках, озерах та водосховищах (поверхневі води);

на річках, озерах та водосховищах (поверхневі води); 587 точках на свердловинах та інших джерелах (підземні води).

Що саме досліджуватимуть фахівці?

Моніторинг дозволить отримати комплексну картину стану водних ресурсів. У поверхневих водах аналізуватимуть біологічні, хімічні та фізико-хімічні показники.

Для підземних джерел пріоритетом буде контроль за кількістю води та її хімічним складом, зокрема виявлення небезпечних забруднюючих речовин.

Чому це важливо для безпеки країни?

За словами заступниці Міністра Ірини Овчаренко, моніторинг є критично важливим для здоров'я нації та екологічної стабільності.

"Програма дозволяє не просто фіксувати стан води, а й завчасно виявляти забруднення та ухвалювати рішення, які гарантують українцям доступ до безпечної питної води", — підкреслила посадовиця.

Окрім внутрішньої безпеки, виконання цієї програми є стратегічним кроком до впровадження екологічних стандартів Європейського Союзу та переходу до сталого управління водними ресурсами.

Також в Програмі приділено увагу басейну Дунаю. У 2026 році Україна головує в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай (ICPDR), яка об’єднує країни басейну та координує співпрацю у сфері охорони і моніторингу вод.

У зв’язку з цим у документі посилено моніторинг у Дунайському регіоні та додано нові пункти спостереження – щоб забезпечити якісний контроль за станом води в цьому стратегічно важливому басейні та виконання міжнародних зобов’язань України.

Нагадаємо, уряд готує нову модель водокористування півдня України. Ці заходи мають на меті не лише повернути питну воду мешканцям, а й створити умови для виживання сільського господарства.