Україна відчуває тиск на воду: її обсяг зменшується, а якість погіршується

Україна сьогодні стикається з подвійним тиском на водні ресурси: їх кількість зменшується, а якість погіршується.

Як інформує Delo.ua, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Від доступу до води залежить промисловість, агросектор і розвиток громад, тому ефективне управління її кількістю має бути одним із ключових інструментів державної політики. Бізнесу важливо розуміти, де є доступ до води, щоб планувати розміщення виробництв і знижувати ризики дефіциту", — зазначив міністр.

За його словами, із поверхневих джерел забирається 4 074 млн кубометрів води — вдвічі менше, ніж у попередні періоди. Структура використання така: промисловість — 70,5%, житлово-комунальні потреби — 22,1%, зрошення — 4,2%, інші потреби — 3,2%.

Споживання води промисловістю скоротилося у 1,9 раза, ЖКГ — у 1,5 раза, а зрошення впало більш ніж у десять разів, зокрема через знищення Каховської ГЕС під час війни.

"Мета наших змін - побудувати систему, де кожен кубометр води обліковується, а рішення ухвалюються на основі реальних даних, а не припущень, як основа сучасної, прозорої та збалансованої водної політики", — підкреслив Соболев.

У 2025 році в Україні оновлено державний водний кадастр та проведено масштабну цифровізацію: оцифровано понад 80 тисяч водних об’єктів, серед яких 60 тисяч водойм і 19 тисяч річок. Це дозволить державі ефективніше контролювати використання водних ресурсів та планувати їхнє відновлення.

Зауважимо, уряд готує нову модель водокористування півдня України. Ці заходи мають на меті не лише повернути питну воду мешканцям, а й створити умови для виживання сільського господарства.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС, уряд виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.