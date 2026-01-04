Украина испытывает давление на воду: ее объем уменьшается, а качество ухудшается

Украина сегодня сталкивается с двойным давлением на водные ресурсы: их количество уменьшается, качество ухудшается.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"От доступа к воде зависит промышленность, агросектор и развитие общин, поэтому эффективное управление ее количеством должно быть одним из ключевых инструментов государственной политики. Бизнесу важно понимать, где доступ к воде, чтобы планировать размещение производств и снижать риски дефицита", — отметил министр.

По его словам, из поверхностных источников убирается 4 074 млн кубометров воды – вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. Структура использования такова: промышленность - 70,5%, жилищно-коммунальные нужды - 22,1%, орошение - 4,2%, другие нужды - 3,2%.

Потребление воды промышленностью сократилось в 1,9 раза, ЖКХ — в 1,5 раза, а орошение упало более чем в десять раз, в том числе из-за уничтожения Каховской ГЭС во время войны.

"Цель наших изменений – построить систему, где каждый кубометр воды учитывается, а решения принимаются на основе реальных данных, а не предположений, как основа современной, прозрачной и сбалансированной водной политики", – подчеркнул Соболев.

В 2025 году в Украине обновлен государственный водный кадастр и проведена масштабная цифровизация: оцифровано более 80 тысяч водных объектов, среди которых 60 тысяч водоемов и 19 тысяч рек. Это позволит государству более эффективно контролировать использование водных ресурсов и планировать их восстановление.

Отметим, что правительство готовит новую модель водопользования юга Украины. Эти меры преследуют цель не только вернуть питьевую воду жителям, но и создать условия для выживания сельского хозяйства.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.