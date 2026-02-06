У 2025 році 66,5 % об’єктів водопостачання мали порушення норм

У 2025 році Держпродспоживслужба посилила нагляд за якістю та безпечністю питної води, особливо в прифронтових та деокупованих регіонах. Порушення санітарного законодавства було виявлено на 10 549 об’єктах, що становить 66,5 % від перевірених об’єктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

За словами заступника голови служби Андрія Крейтора, основна увага приділялася Миколаївській та Херсонській областях, де водозабори та мережі централізованого водопостачання перебували під постійним контролем фахівців.

Моніторинг та об’єкти водопостачання. Станом на кінець 2025 року під наглядом Держпродспоживслужби перебували 47 132 об’єкти водопостачання.

Серед них було 2 616 підприємств централізованого питного водопостачання, 10 630 об’єктів централізованого водопостачання та 34 829 об’єктів нецентралізованого водопостачання, включно з шахтними колодязями, бюветами та джерелами.

Окрему увагу у 2025 році приділяли контролю альтернативних джерел водопостачання, зокрема фасованої питної води. Територіальні органи Держпродспоживслужби провели 24 позапланові перевірки виробників фасованої води. За результатами цих заходів було видано 13 приписів, складено два протоколи та ухвалено два рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу продукції у місті Києві.

Лабораторний контроль. Упродовж року досліджено 1 463 086 проб води, з них 1 438 414 — централізоване водопостачання (3 % проб не відповідали нормам); 24 672 — нецентралізоване водопостачання (13,7 % проб не відповідали нормам).

Централізовані джерела: 1 % проб за мікробіологією та 3 % за санітарно-хімічними показниками не відповідали нормам.

Нецентралізовані джерела: 9 % проб за мікробіологією та 17,4 % за санітарно-хімічними показниками — ненормативні.

Зазначається, що контроль якості та безпечності питної води залишається пріоритетом Держпродспоживслужби. Система нагляду включає постійний лабораторний контроль, перевірки об’єктів водопостачання та взаємодію з органами влади, щоб мінімізувати ризики для населення, особливо в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, уряд готує нову модель водокористування півдня України. Ці заходи мають на меті не лише повернути питну воду мешканцям, а й створити умови для виживання сільського господарства.