Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Харківська область переходить на прозоре водопостачання: про що мова

вода
КП "Харківводоканал" уклав договір на контроль забору води / Pixabay

Уряд врегулював багаторічну проблему водопостачання Харківської області. Вперше забір води з Краснопавлівського водосховища здійснюватиметься на основі прозорих договорів між постачальником ресурсу та КП “Харківводоканал”, що гарантує стабільне постачання для Харкова, Лозової та інших населених пунктів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Прозора модель водопостачання

Раніше Краснопавлівське водосховище наповнювалося та оновлювалося лише раз на 3–5 років, переважно у критичні моменти. Водночас, відповідно до Водного кодексу України, забір води для комунальних потреб повинен здійснюватися на основі договору з організацією, яка обслуговує об’єкт водозабору.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко зазначила, що раніше ця норма фактично не виконувалася. Лише зараз вдалося врегулювати ситуацію: КП "Харківводоканал" уклало договір із чітким звіренням обсягів забору води та підписанням актів виконаних робіт.

За підсумками 2025 року було підтверджено фактичний забір 33,53 млн м³ води з Краснопавлівського водосховища, а акти наданих послуг склали 66,83 млн грн з ПДВ. Станом на сьогодні об’єм води у водосховищі становить 134,37 млн м³, що відповідає 32,8% наповнення.

Перехід на прозору договірну модель, як це передбачено європейськими стандартами, забезпечує стабільну роботу системи водопостачання, правильні розрахунки та контроль за використанням водних ресурсів.

Нагадаємо, у 2025 році Держпродспоживслужба посилила нагляд за якістю та безпечністю питної води, особливо в прифронтових та деокупованих регіонах. Порушення санітарного законодавства було виявлено на 10 549 об’єктах, що становить 66,5 % від перевірених об’єктів.

Автор:
Ольга Опенько