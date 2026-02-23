Харківська область переходить на прозоре водопостачання: про що мова

Уряд врегулював багаторічну проблему водопостачання Харківської області. Вперше забір води з Краснопавлівського водосховища здійснюватиметься на основі прозорих договорів між постачальником ресурсу та КП “Харківводоканал”, що гарантує стабільне постачання для Харкова, Лозової та інших населених пунктів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Прозора модель водопостачання

Раніше Краснопавлівське водосховище наповнювалося та оновлювалося лише раз на 3–5 років, переважно у критичні моменти. Водночас, відповідно до Водного кодексу України, забір води для комунальних потреб повинен здійснюватися на основі договору з організацією, яка обслуговує об’єкт водозабору.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко зазначила, що раніше ця норма фактично не виконувалася. Лише зараз вдалося врегулювати ситуацію: КП "Харківводоканал" уклало договір із чітким звіренням обсягів забору води та підписанням актів виконаних робіт.

За підсумками 2025 року було підтверджено фактичний забір 33,53 млн м³ води з Краснопавлівського водосховища, а акти наданих послуг склали 66,83 млн грн з ПДВ. Станом на сьогодні об’єм води у водосховищі становить 134,37 млн м³, що відповідає 32,8% наповнення.

Перехід на прозору договірну модель, як це передбачено європейськими стандартами, забезпечує стабільну роботу системи водопостачання, правильні розрахунки та контроль за використанням водних ресурсів.

