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YouTube получил функцию имитирования известных музыкальных исполнителей (ВИДЕО)
Компания Google тестирует новые функции искусственного интеллекта для видеосервиса YouTube, которые позволят создавать музыкальные композиции с помощью подсказки или напевания мелодии. Об этом пишет The Verge.
Для нескольких авторов на платформе уже запущена функция Dream Track, предназначенная для автоматического создания 30-секундных треков в стиле известных исполнителей. Речь идет о:
- Алеке Бенджамине;
- Чарли Путе;
- Charli XCX;
- Деми Ловато;
- Джоне Ледженде;
- Papoose;
- Sia;
- T-Pain;
- Трое Севане.
Dream Track может генерировать тексты песен, "минус" и голос в стиле выбранного исполнителя. Созданные треки можно использовать в сервисе YouTube Shorts.
Помимо этой функции, YouTube также продемонстрировал сервис, позволяющий создавать музыкальные композиции без игры на инструменте. В демонстрационном видео показано, как искусственный интеллект создает саксофонную дорожку, соединив напетую мелодию с подсказкой "саксофонное соло".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Участники музыкального генератора Music AI смогут протестировать новые инструменты позже в этом году.
Функции работают на основе модели создания музыки под названием Lyria. Треки, сгенерированные с помощью Lyria, будут иметь водяной знак SynthID, который не слышен при обычном прослушивании, но сохраняется даже при редактировании аудио.
Искусственный интеллект в YouTube: чат-бот для пользователей
Музыкальные инструменты – уже не первая разработка с искусственным интеллектом в YouTube, о которой стало известно в последнее время.
В частности, 9to5Google сообщало, что видеоплатформа тестирует чат-бота для пользователей, который позволит им задавать вопросы относительно видео и удобнее просматривать комментарии.
С помощью кнопки Ask на странице видео зрители смогут узнать больше о контенте или попросить порекомендовать подобное содержимое.
В свою очередь авторы видео получат возможность изымать любые темы комментариев, а также удалять отдельные комментарии на определенную тематику.
Функцию уже запустили для некоторых пользователей и анонсировали подписчикам YouTube Premium в США.
Источник фото: ua.depositphotos.com