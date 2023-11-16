YouTube получил функцию имитирования известных музыкальных исполнителей (ВИДЕО)

Компания Google тестирует новые функции искусственного интеллекта для видеосервиса YouTube, которые позволят создавать музыкальные композиции с помощью подсказки или напевания мелодии. Об этом пишет The Verge.

Для нескольких авторов на платформе уже запущена функция Dream Track, предназначенная для автоматического создания 30-секундных треков в стиле известных исполнителей. Речь идет о:

Алеке Бенджамине;

Чарли Путе;

Charli XCX;

Деми Ловато;

Джоне Ледженде;

Papoose;

Sia;

T-Pain;

Трое Севане.

Dream Track может генерировать тексты песен, "минус" и голос в стиле выбранного исполнителя. Созданные треки можно использовать в сервисе YouTube Shorts.

Помимо этой функции, YouTube также продемонстрировал сервис, позволяющий создавать музыкальные композиции без игры на инструменте. В демонстрационном видео показано, как искусственный интеллект создает саксофонную дорожку, соединив напетую мелодию с подсказкой "саксофонное соло".

Участники музыкального генератора Music AI смогут протестировать новые инструменты позже в этом году.

Функции работают на основе модели создания музыки под названием Lyria. Треки, сгенерированные с помощью Lyria, будут иметь водяной знак SynthID, который не слышен при обычном прослушивании, но сохраняется даже при редактировании аудио.

Искусственный интеллект в YouTube: чат-бот для пользователей

Музыкальные инструменты – уже не первая разработка с искусственным интеллектом в YouTube, о которой стало известно в последнее время.

В частности, 9to5Google сообщало, что видеоплатформа тестирует чат-бота для пользователей, который позволит им задавать вопросы относительно видео и удобнее просматривать комментарии.

С помощью кнопки Ask на странице видео зрители смогут узнать больше о контенте или попросить порекомендовать подобное содержимое.

В свою очередь авторы видео получат возможность изымать любые темы комментариев, а также удалять отдельные комментарии на определенную тематику.

Функцию уже запустили для некоторых пользователей и анонсировали подписчикам YouTube Premium в США.

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