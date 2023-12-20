Саундбари зі штучним інтелектом: LG анонсувала нові пристрої

Компанія LG представила саундбари, які вийдуть у 2024 році й отримають технологію зі штучним інтелектом. Про це йдеться в пресрелізі виробника.

Загалом ідеться про три моделі: дві абсолютно нові SG10T і S70TY, а також S95TR, яка є оновленою версією S95QR, випущеної цьогоріч.

S95TR – це флагманський варіант, який отримав 15 аудіоканалів, 810 Вт загальної вихідної потужності та низку інших оновлень, які відрізняють саундбар від попередника. При цьому розмір звукової панелі дещо збільшили. Пристрій має п’ять верхніх динаміків й здатний створювати просторовий 3D-звук.

Що стосується моделі SG10TY, то її позиціонують як саундбар, який підходить для OLED-телевізорів LG преміумкласу. Вона підтримує бездротове з'єднання WOWCAST.

Своєю чергою пристрій S70TY підійде для QNED-телевізорів компанії. Ця модель має центральний динамік, направлений вгору, компактний дизайн та кронштейн для настінного кріплення.

Нові саундбари LG. Фото: сайт виробника

Саундбари отримали WOW-інтерфейс, який полегшує налаштування пристроїв та керування режимами звуку на телевізорі.

Серед особливостей лінійки – наявність технологій LG Triple Level Spatial для просторового звучання, а також AI Room Calibration, яка "швидко аналізує середовище кімнати та коригує налаштування" динаміків.

Більше подробиць про пристрої LG обіцяє повідомити на виставці CES 2024, яка відбудеться в Лас-Вегасі в січні.