Забудовника ЖК Manhattan City зобов'язали заплатити Києву майже 70 мільйонів гривень

Господарський суд Києва стягнув із забудовника на користь територіальної громади Києва понад 69 мільйонів гривень обов'язкового пайового внеску до столичного бюджету на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у зв'язку з будівництвом ЖК.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури. Зазначається, що предметом будівництва є житловий комплекс на перетині вулиці Борщагівської та проспекту Повітряних сил (Повітрофлотського).

За цією адресою розташовано ЖК Manhattan City, який будує компанія BudCapital. Замовником будівництва комплексу, якому виділено земельну діляку, є ТОВ "Мелвікс". Зображення зазначеного ЖК публікує в повідомленні й сама столична прокуратура.

Відповідний позов до "Мелвіксу" в інтересах департаменту економіки та інвестицій мерії Києва подала до суду у вересні 2024 року Шевченківська окружна прокуратура Києва, яка виявила безпідставну несплату забудовником згаданих коштів пайової участі.

Зазначимо, що Manhattan City - житловий комплекс бізнес-класу, що включає в себе три будинки висотою 36 поверхів з 1-2-3-4-кімнатними помешканнями, зокрема на перших п'яти його поверхах вбудовано нежитлові приміщення.

Нагадаємо також, що поряд із ЖК Manhattan City розташовано і недобудований хмарочос Sky Towers, що після банкрутства забудовника знаходиться у власності державного Укрексімбанку. Той вже кілька разів виставляв об'єкт на продаж, але поки безуспішно.