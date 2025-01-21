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Забудовника ЖК Manhattan City зобов'язали заплатити Києву майже 70 мільйонів гривень

Manhattan City, жк, київ, суд, пайовий внесок
ЖК Manhattan City. Фото: vn.com.ua

Господарський суд Києва стягнув із забудовника на користь територіальної громади Києва понад 69 мільйонів гривень обов'язкового пайового внеску до столичного бюджету на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у зв'язку з будівництвом ЖК.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури. Зазначається, що предметом будівництва є житловий комплекс на перетині вулиці Борщагівської та проспекту Повітряних сил (Повітрофлотського).

За цією адресою розташовано ЖК Manhattan City, який будує компанія BudCapital. Замовником будівництва комплексу, якому виділено земельну діляку, є ТОВ "Мелвікс". Зображення зазначеного ЖК публікує в повідомленні й сама столична прокуратура.

Відповідний позов до "Мелвіксу" в інтересах департаменту економіки та інвестицій мерії Києва подала до суду у вересні 2024 року Шевченківська окружна прокуратура Києва, яка виявила безпідставну несплату забудовником згаданих коштів пайової участі.

Зазначимо, що Manhattan City - житловий комплекс бізнес-класу, що включає в себе три будинки висотою 36 поверхів з 1-2-3-4-кімнатними помешканнями, зокрема на перших п'яти його поверхах вбудовано нежитлові приміщення.

Нагадаємо також, що поряд із ЖК Manhattan City розташовано і недобудований хмарочос Sky Towers, що після банкрутства забудовника знаходиться у власності державного Укрексімбанку. Той вже кілька разів виставляв об'єкт на продаж, але поки безуспішно.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов