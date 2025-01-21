Застройщика ЖК Manhattan City обязали заплатить Киеву почти 70 миллионов гривен

Хозяйственный суд Киева взыскал с застройщика в пользу территориальной общины Киева более 69 миллионов гривен обязательного паевого взноса в столичный бюджет на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры в связи со строительством ЖК.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что предметом строительства является жилой комплекс на пересечении улицы Борщаговской и проспекта Воздушных сил (Воздухофлотского).

По этому адресу расположен ЖК Manhattan City, который строит компания BudCapital. Заказчиком строительства комплекса, которому выделен земельный участок, является ООО "Мелвикс". Изображение указанного ЖК публикует в сообщении и сама столичная прокуратура.

Соответствующий иск к "Мелвиксу" в интересах департамента экономики и инвестиций мэрии Киева подала в суд в сентябре 2024 года Шевченковская окружная прокуратура Киева, выявившая безосновательную неуплату застройщиком упомянутых средств долевого участия.

Отметим, что Manhattan City – жилой комплекс бизнес-класса, включающий в себя три дома высотой 36 этажей с 1-2-3-4-комнатными помещениями, в том числе на первых пяти его этажах встроены нежилые помещения.

Напомним также, что рядом с ЖК Manhattan City расположен и недостроенный небоскреб Sky Towers, после банкротства застройщика находящийся в собственности государственного Укрэксимбанка. Тот уже несколько раз выставлял объект на продажу, но пока безуспешно.