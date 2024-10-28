28 октября должна была пройти продажа крупнейшего недостроенного небоскреба в Украине Sky Towers, который находится на перекрестке улиц Шолуденко, Борщаговской и пр-та Победы в Шевченковском районе Киева, но уже четвертый аукцион так и не состоялся.

Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованного имущества СЕТАМ.

Стартовая цена за лот составляла почти 937,4 млн. гривен. 27 сентября, когда Sky Towers пытались продать третий раз, он стоил почти 1,102 млрд гривен. Недостройка подешевела на 165,4 млн., что составляет 15% от предыдущей стоимости.

С 29 сентября по 25 октября было заявлено 5 участников, но ни один из них не уплатил гарантированный взнос в сумме 46, 8 млн грн (5% от стоимости лота), поэтому заявления были отклонены.

В ходе прошлых торгов было заявлено 10 участников, но ни один из них не уплатил гарантированный взнос в сумме 55,1 млн грн, поэтому заявления были отклонены.

Что известно о "короле недостроев"

Долгострой впервые появился на государственном аукционе в 2021 году с начальной ставкой в 7,5 млрд. гривен. Из-за того, что покупатель долго не отзывался, стартовую цену снизили до 5,5 млрд, в третий раз – до 1,1 млрд.

Sky Towers: проект и реальное состояние. Коллаж: Delo.ua

Общая площадь строительства составляет 51,36 тыс. кв. м. Готовность строительства – 51%.

Здание бизнес-центра Sky Towers запроектировано как композиция из двух башен. Первоначально планировалось, что первое будет иметь 47 этажей, а второе – 34. Одно здание должно было быть офисным и могло вместить 17 000 сотрудников. Другая – гостиничная – на 500 номеров. Плюс паркинг на 860 паркомест.

Проект Sky Towers нередко называют "королем среди недостроев". Подготовительные работы на участке стартовали в марте 2006 года, а строительство началось весной 2007-го, несмотря на протесты жителей Киева, выступавших против вырубки зеленой зоны из-за препятствий для строительных работ.

Киевский долгострой Sky Towers в четвертый раз не удалось продать на аукционе

Возведение длилось девять лет с перерывами. Первоначально планировалось завершить строительство к 2012 году в связи с подготовкой к Евро-2012, надеясь на возврат инвестиций за счет туристов. Однако в начале 2014 удалось построить лишь 20 этажей. Летом того же года работы приостановили, а в следующем году строительство было полностью "заморожено". Застройщик соорудил всего 27 из предусмотренных 47 этажей, а также восемь подземных уровней.

В 2016 году Агентство офисного строительства, формально владевшее проектом Sky Towers, намерено завершить строительство в сокращенном варианте на 27 этажей. Однако этот план тоже не удалось воплотить: в феврале 2021 года компания обанкротилась, и из-за долга в шесть миллиардов гривен здание перешло в собственность Укрэксимбанка.

Ранее СМИ писали, что Sky Towers контролируют бывшие владельцы Kyiv Donbas Development Group (KDD Group). Хотя KDD Group непросто связать непосредственно со Sky Towers, в 2012 году она объявила о продаже этого проекта, поскольку имела большие долги и низкую прибыль от недвижимости после кризиса 2008-2009 годов. В 2015 году KDD Group официально стала банкротом.