28 жовтня мав відбутися продаж найбільшого недобудованого хмарочосу в Україні Sky Towers, який знаходиться на перехресті вулиць Шолуденка, Борщагівської та пр-та Перемоги у Шевченківському районі Києва, але вже четвертий аукціон так і не відбувся.

Про це повідомляється на сайті системи електронних торгів арештованого майна СЕТАМ.

Стартова ціна за лот складала майже 937,4 млн гривень. 27 вересня, коли Sky Towers намагалися продати втретє, він коштував майже 1,102 млрд гривень. Недобудова подешевшала на 165,4 млн, що складає 15% від попередньої вартості.

З 29 вересня по 25 жовтня було заявлено 5 учасників, але жоден з них не сплатив гарантованого внеску у сумі 46, 8 млн грн (5% від вартості лоту), тому заяви були відхилені.

Під час минулих торгів було заявлено 10 учасників, але жоден з них не сплатив гарантованого внеску у сумі 55,1 млн грн, тому заяви теж відхилили.

Що відомо про "короля недобудов"

Довгобуд вперше з’явився на державному аукціоні у 2021 році з початковою ставкою у 7,5 млрд гривень. Через те, що покупець довго не відгукувався, стартову ціну знизили до 5,5 млрд, втретє - до 1,1 млрд.

Sky Towers: проєкт та реальний стан. Колаж: Delo.ua

Загальна площа будівництва складає 51,36 тис. кв. м. Готовність будівництва – 51%.

Будівля бізнес-центру Sky Towers запроєктована як композиція з двох веж. Спочатку планувалося, що перша матиме 47 поверхів, а друга – 34. Одна будівля мала бути офісною і могла вмістити 17 000 співробітників. Інша – готельна – на 500 номерів. Плюс паркінг на 860 паркомісць.

Проєкт Sky Towers нерідко називають "королем серед недобудов". Підготовчі роботи на ділянці стартували в березні 2006 року, а будівництво почалося навесні 2007-го, незважаючи на протести мешканців Києва, які виступали проти вирубки зеленої зони через перешкоди для будівельних робіт.

Київський довгобуд Sky Towers вчетверте не вдалося продати на аукціоні

Зведення тривало дев’ять років з перервами. Спочатку планувалося завершити будівництво до 2012 року у зв'язку з підготовкою до Євро-2012, сподіваючись на повернення інвестицій за рахунок туристів. Однак на початку 2014-го вдалося побудувати лише 20 поверхів. Влітку того ж року роботи призупинили, а наступного року будівництво було повністю "заморожене". Забудовник спорудив лише 27 з передбачених 47 поверхів, а також вісім підземних рівнів.

У 2016 році Агентство офісного будівництва, яке формально володіло проєктом Sky Towers, мало намір завершити будівництво в скороченому варіанті на 27 поверхів. Проте цей план теж не вдалося втілити: у лютому 2021 року компанія збанкрутувала, і через борг у шість мільярдів гривень будівля перейшла у власність Укрексімбанку.

Раніше ЗМІ писали, що Sky Towers контролюють колишні власники Kyiv Donbas Development Group (KDD Group). Хоча KDD Group непросто пов'язати безпосередньо зі Sky Towers, у 2012 році вона оголосила про продаж цього проєкту, оскільки мала великі борги та низький прибуток від нерухомості після кризи 2008-2009 років. У 2015 році KDD Group офіційно стала банкрутом.