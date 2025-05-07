Підозра в хабарі та незаконному збагаченні: завершено слідство у справі ексзаступника голови ОП Смирнова

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, який обіймав посаду впродовж 2019–2024 років. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні, відмиванні коштів та отриманні пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Про справу

Незаконне збагачення:

У 2020–2022 роках підозрюваний придбав активи на 17,1 млн грн, маючи офіційний дохід лише 1,3 млн грн. Різницю в 15,7 млн грн він приховав, оформивши майно на рідного брата, але залишив за собою повний контроль над ним.

Легалізація:

У 2019–2021 роках високопосадовець незаконно отримав готівку, яку намагався легалізувати через будівництво понад 300 кв. м приватної нерухомості в рекреаційній зоні Одещини. Для приховування джерела коштів він передав майже 6,5 млн грн бенефіціару компанії, що володіла прибережною землею. Будинки, якими фактично користувався посадовець, спочатку оформили на цю компанію, а після вручення йому підозри у травні 2024 року — переоформили на довірену особу.

Неправомірна вигода:

Детективи також встановили, що у 2022 році до високопосадовця звернувся керівник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для будівництва одного з будинків на узбережжі. В обмін на це він просив посприяти скасуванню результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а на новому тендері забезпечити перемогу його компанії. Високопосадовець погодився на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов'язання. Антимонопольний комітет України пізніше ухвалив необхідне рішення.

Після ознайомлення сторін захисту з матеріалами справи її буде скеровано до суду.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 5 травня змінив запобіжний захід колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень за підозрою в незаконному збагаченні на суму 15,7 млн гривень.

Смирнова затримали безпосередньо в залі суду.