Колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова відправили в СІЗО

Вищій антикорупційний суд (ВАКС) 5 травня змінив запобіжний захід колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову. Його відправили під варту з можливістю внести 18 мільйонів гривень застави за підозрою у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що Смирнова взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, 28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до Смирнова.

В чому підозрюють ексзаступника керівника ОП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 22 травня 2024 року повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову у незаконному збагаченні.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовець, який обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента України у 2019-2024 роках, набув активів на суму 17,1 млн гривень при офіційному доході та заощадженнях лише 1,3 млн гривень. Різниця у 15,7 млн гривень становить необґрунтоване збагачення.

Зокрема, Смирнов придбав дві автівки Mercedes і Volkswagen, два мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця у Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Щоб приховати наявність цього майна, експосадовець оформив переважну його частину на рідного брата, зберігши при цьому фактичне право розпоряджатися активами. Один мотоцикл спочатку був записаний на друга Смирнова, а згодом переоформлений на нього самого.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Крім того, за даними Центру протидії корупції, у 2019–2021 роках Смирнов незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 квадратів на Одещині.

Для маскування таких дій він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 млн грн.

Сам будинок було зареєстровано на ТОВ “Авалон 2005”, а після повідомлення Смирнову про підозру був перереєстрований на власника цієї компанії - Андрія Мільмана.

Також на початку 2022 року до Смирнова звернувся власник будівельної фірми «Релікт Інвест», який будував його будинок.

Він описав ситуацію — пояснив, чому розраховував на перемогу в тендері, хоча її не здобув, — і запропонував «відпрацювати» на 100 тисяч доларів в разі сприяння з боку Смирнова.

За даними слідства, Смирнов прийняв пропозицію, попросив докладнішу інформацію, надав вказівки, як діяти, а згодом контролював дії Чернишева.

В НАБУ додали, що викриття злочину стало можливим завдяки

Нагадаємо, 29 березня указом №205/2024 Зеленський звільнив з посади заступників керівника ОП Андрія Єрмака Андрія Смирнова.