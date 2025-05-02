До суду передали справу ексголови ДФС Насірова щодо хабаря у понад 21 мільйон євро

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про відмивання частини незаконно отриманих коштів, одержаних головою Державної фіскальної служби України (ДФС) та його оточенням у 2015-2016 роках. Ці кошти були одержані за сприяння у відшкодуванні ПДВ компаніям агрохолдингу.

Про це повідомляє НАБУ.

Як відомо, у 2015-2016 роках головою Державної фіскальної служби України був Роман Насіров.

За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 років близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

У травні 2017-квітні 2018 років вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року.

А у квітні-серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Справа Насірова

Протягом 2015-2016 років ексголова ДФС Роман Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. Своєю чергою, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

6 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 7 січня 2024 року і зменшив розмір застави до 120,78 млн грн. 9 травня 2024 року розмір застави було зменшено до 55 млн грн. 24 травня за ексголову ДФС внесли заставу у сумі 55 млн грн. Він перебував у слідчому ізоляторі півтора року.