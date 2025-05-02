В суд передали дело экс-главы ГФС Насирова относительно взятки более чем в 21 миллион евро

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело об отмывании части незаконно полученных средств, полученных главой Государственной фискальной службы Украины (ГФС) и его окружением в 2015-2016 годах. Эти средства были получены при содействии в возмещении НДС компаниям агрохолдинга.

Об этом сообщает НАБУ.

Как известно, в 2015-2016 годах главой Государственной фискальной службы Украины был Роман Насиров.

По данным следствия, в течение декабря 2015 — марта 2016 года близкое лицо главы ГФС посодействовало последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

В мае 2017-апреле 2018 года указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 годах.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника. 5,5 млн. долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года.

А в апреле-августе 2018 года – еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Дело Насирова

В течение 2015-2016 годов экс-глава ДФС Роман Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн. гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Насиров также обвиняется в эпизоде "газового дела " бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк сейчас подозревается в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.

6 декабря 2023 ВАКС покинул Насирова под стражей до 7 января 2024 и уменьшил размер залога до 120,78 млн грн. 9 мая 2024 года размер залога был уменьшен до 55 млн грн. 24 мая за экспредседателя ГФС внесли залог в сумме 55 млн. грн. Он находился в следственном изоляторе полтора года.