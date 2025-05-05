Бывшего замруководителя Офиса президента Андрея Смирнова отправили в СИЗО

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 5 мая изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову. Его отправили под стражу с возможностью внести 18 миллионов гривен залога по подозрению в незаконном обогащении на 15,7 млн. гривен.

Об этом сообщает "Суспільне"

Смирнова взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 28 мая 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения в размере 10 млн грн залога к Смирнову.

В чем подозревают экс-заместителя руководителя ОП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой 22 мая сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову в незаконном обогащении.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год должностное лицо, занимавшее должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины в 2019-2024 годах, приобрело активы на сумму 17,1 млн гривен при официальном доходе и сбережениях лишь 1,3 млн гривен. Разница в 15,7 млн. гривен составляет необоснованное обогащение.

В частности, Смирнов приобрел два автомобиля Mercedes и Volkswagen, два мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, экс-чиновник оформил подавляющую его часть на родного брата, сохранив при этом фактическое право распоряжаться активами. Один мотоцикл сначала был записан на друга Смирнова, а впоследствии переоформлен на него самого.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по данным Центра противодействия коррупции, в 2019–2021 годах Смирнов незаконно приобрел средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 квадратов в Одесской области.

Для маскировки таких действий он обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн.

Само здание было зарегистрировано на ООО "Авалон 2005", а после сообщения Смирнову о подозрении был перерегистрирован на владельца этой компании – Андрея Мильмана.

Также в начале 2022 года в Смирнов обратился владелец строительной фирмы «Релект Инвест», строивший его дом.

Он описал ситуацию – объяснил, почему рассчитывал на победу в тендере, хотя ее не одержал, – и предложил «отработать» на 100 тысяч долларов в случае содействия со стороны Смирнова.

По данным следствия, Смирнов принял предложение, попросил более подробную информацию, дал указания, как действовать, а впоследствии контролировал действия Чернышева.

В НАБУ добавили, что разоблачение преступления стало возможным благодаря

Напомним, 29 марта указом №205/2024 Зеленский уволил с должности заместителей руководителя ОП Андрея Ермака Андрея Смирнова.