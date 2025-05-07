Подозрение во взятке и незаконном обогащении: завершено следствие по делу экс-заместителя председателя ОП Смирнова

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, занимавшего должность в течение 2019-2024 годов. Чиновника подозревают в незаконном обогащении, отмывании средств и получении предложения взятки в особо крупном размере.

Об этомсообщает пресс-служба НАБУ.

Материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

О деле

Незаконное обогащение:

В 2020-2022 годах подозреваемый приобрел активы на 17,1 млн грн, имея официальный доход всего 1,3 млн грн. Разницу в 15,7 млн. грн. он скрыл, оформив имущество на родного брата, но оставил за собой полный контроль над ним.

Легализация:

В 2019-2021 годах высокопоставленный чиновник незаконно получил наличные деньги, которую пытался легализовать из-за строительства более 300 кв. м частной недвижимости в рекреационной зоне Одесщины. эту компанию, а после вручения ему подозрения в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

Неправомерная выгода:

Детективы также установили, что в 2022 году к высокопоставленному чиновнику обратился руководитель строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. дол. США для постройки одного из домов на побережье. В обмен на это он просил посодействовать отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а на новом тендере обеспечить победу его компании. Высокопоставленный чиновник согласился на предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. Антимонопольный комитет Украины позже принял необходимое решение.

После ознакомления сторон защиты с материалами дела оно будет направлено в суд.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 5 мая изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 18 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 млн гривен.

Смирнов был задержан непосредственно в зале суда.