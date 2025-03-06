Дело Дубневича по хищению газа на 2,1 млрд грн направлено в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины, обвиняемого в организации завладения государственным имуществом (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

О ходе расследования

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины, привлекая 5 других лиц, организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,155 млрд грн.

Под контролем народного депутата предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ заключили ряд соглашений с НАК "Нафтогаз Украины" на закупку природного газа для производства тепловой энергии населению. НАК поставляла газ по ценам, значительно ниже рыночных, с целью удешевления тепла для потребителей.

"Льготный" газ, предназначенный для отопления и горячей воды населения, Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ использовали для производства электричества, которое продавали по рыночным ценам через ГП "Энергорынок".

В результате описанных действий по завладению природным газом доходность производства электричества Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%.

Получив сверхдоходы от заниженных цен на газ, народный депутат организовал легализацию части средств через оффшорные компании, маскируя их под иностранные инвестиции для финансирования новых бизнесов в зеленой энергетике и недвижимости в Украине.

Дела пяти участников преступления рассматриваются в суде, а имущественные комплексы "Новораздельная ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" находятся под арестом.

САП имени не называет, но ранее было установлено, что речь идет о народном депутате Ярославе Дубневиче.

О деле Дубневича

10 октября НАБУ сообщило Дубневичу о подозрении в организации завладения госимуществом и отмывании незаконной прибыли. НАБУ сообщило фигуранту о подозрении заочно, так как он не явился по вызову по повестке, не отвечал на телефонные звонки детективов, а его защитники заявили следствию, что не владеют информацией о месте его пребывания и не имеют с ним телефонной связи. Не нашли Дубневича и ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.

13 ноября ВАКС заочно избрал Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

12 августа 2024 года досудебное расследование было завершено.

С 17 октября 2023 года Дубневич находится в розыске.

Добавим, что в общей сложности расследовалось отдельно два эпизода. В частности, одно из дел — о хищении газа на 730 миллионов гривен — в 2021 году получило дополнительную скандальность из-за попытка забрать ее по подследственности НАБУ (тогда Апелляционная палата ВАКС все же отменила решение Печерского райсуда Киева).

Дело о завладении газом еще на 1,4 миллиарда гривен было закрыто ВАКС в августе 2022 года, но 1 декабря того же года Апелляционная палата ВАКС отменила это решение, направив дело на новое рассмотрение.