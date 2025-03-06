Справу Дубневича стосовно розкрадання газу на 2,1 млрд грн направлено до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила (САП) до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України, якого звинувачують в організації заволодіння державним майном (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Про це інформує пресслужба САП.

Про хід розслідування

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013–2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська область) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

Під контролем народного депутата підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод з НАК "Нафтогаз України" на закупівлю природного газу для виробництва теплової енергії населенню. НАК постачала газ за цінами, значно нижчими за ринкові, з метою здешевлення тепла для споживачів.

"Пільговий" газ, призначений для опалення та гарячої води населення, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використовували для виробництва електрики, яку продавали за ринковими цінами через ДП "Енергоринок".

Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130 %.

Отримавши надприбутки від занижених цін на газ, народний депутат організував легалізацію частини коштів через офшорні компанії, маскуючи їх під іноземні інвестиції для фінансування нових бізнесів у зеленій енергетиці та нерухомості в Україні.

Справи п'яти учасників злочину наразі розглядаються в суді, а майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" знаходяться під арештом.

САП імені не називає, але раніше було встановлено, що йдеться про народного депутата Ярослава Дубневича.

Про справу Дубневича

10 жовтня НАБУ повідомило Дубневичу про підозру в організації заволодіння держмайном та відмиванні незаконного прибутку. НАБУ повідомило фігуранту про підозру заочно, бо він не з’явився на виклик по повістці, не відповідав на телефонні дзвінки детективів, а його захисники заявили слідству, що не володіють інформацією про місце його перебування і не мають з ним телефонного зв’язку. Не знайшли Дубневича і за за жодною адресою, наявною у слідства.

13 листопада ВАКС заочно обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12 серпня 2024 року досудове розслідування було завершено. З 17 жовтня 2023 року Дубневич перебуває у розшуку.

Додамо, що загалом розслідувалося окремо два епізоди. Зокрема, одна зі справ - про розкрадання газу на 730 мільйонів гривень - в 2021 році отримала додаткову скандальність через намагання забрати її з підслідності НАБУ (тоді Апеляційна палата ВАКС все ж скасувала відповідне рішення Печерського райсуду Києва).

Справу про заволодіння газом ще на 1,4 мільярда гривень було закрито ВАКС у серпні 2022 року, але 1 грудня того ж року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення, направивши справу на новий розгляд.