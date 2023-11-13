ВАКС заочно арештував нардепа Дубневича у справі про заволодіння газом на 2 мільярди

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 листопада заочно обрав депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (група "За майбутнє") запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд підтримав відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погодженого прокурором. У випадку затримання підозрюваного та доставки до органу слідства суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

В чому підозрюють Дубневича

10 жовтня НАБУ повідомило Дубневичу про підозру в організації заволодіння держмайном та відмиванні незаконного прибутку. Встановлено, що в 2013-2017 роках нардеп, залучивши п'ятьох інших осіб, організував заволодіння газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська область) на загальну суму понад 2,155 мільярда гривень.

За даними слідства, під його контролем підприємства-власники ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в "Нафтогаз України" газу для виробництва теплової енергії для населення, який НАК для цих цілей постачає комерційним підприємствам за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, пільговий газ ці дві ТЕЦ, як кажуть в НАБУ, не планували використовувати для потреб населення, а використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Через це прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%, а загалом вони отримали незаконний надприбуток у понад 3,5 мільярда гривень.

В 2013-2018 роках, за даними слідства, Дубневич організував легалізацію частини вказаних коштів на суму понад 450 мільйонів гривень шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршаллових островах, їх змішування та маскування та повернення врешті в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу на Львівщині.

НАБУ повідомило фігуранту про підозру заочно, бо він не з’явився на виклик по повістці, не відповідав на телефонні дзвінки детективів, а його захисники заявили слідству, що не володіють інформацією про місце його перебування і не мають з ним телефонного зв’язку. Не знайшли Дубневича і за за жодною адресою, наявною у слідства.

Раніше ж фігурантами розслідування НАБУ були лише функціонери компаній-власників ТЕЦ - колишній директор ТОВ "Енергія – Новояворівськ", технічний директор ТОВ "Енергія - Новий Розділ", фінансовий директор обоих підприємств та радник директора ТОВ "Енергія", якого слідство вважало організатором заволодіння газом.

Зазначені особи були затримані НАБУ бюро ще у січні 2018 року. Того ж року Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ були арештовані та передані Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Загалом розслідувалося окремо два епізоди. Зокрема, одна зі справ - про розкрадання газу на 730 мільйонів гривень - в 2021 році отримала додаткову скандальність через намагання забрати її з підслідності НАБУ (тоді Апеляційна палата ВАКС все ж скасувала відповідне рішення Печерського райсуду Києва).

Справу про заволодіння газом ще на 1,4 мільярда гривень було закрито ВАКС у серпні 2022 року, але 1 грудня того ж року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення, направивши справу на новий розгляд.

Нагадаємо також, що раніше Дубневича було оголошено у міжнародний розшук як обвинуваченого у іншій справі - про переплату "Укрзалізницею" за постачання стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення понад 93 мільйонів гривень у 2015-2017 роках. Окрім нього, фігурантами справи є вісім осіб, серед яких колишні посадові особи філії УЗ "Центр забезпечення виробництва".

8 вересня 2022 року ця справа була закрита ВАКС як така, у якій сплив строк розслідування, однак 18 травня вже 2023 року Апеляційна палата ВАКС, знову ж таки, вирішила скасувати відповідну ухвалу та направити справу на новий розгляд.