Энергетика 4 часа назад

ВАКС отменил обязательство Венедиктовой забрать у НАБУ дело о хищении газа на двух ТЭЦ

Расследование самого дела при этом завершили еще в октябре 2020 года

Новояворовская ТЭЦ. Фото: Стопкор Новояворовская ТЭЦ. Фото: Стопкор
Новояворовская ТЭЦ. Фото: Стопкор

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 5 марта отменила решение Печерского районного суда Киева от 10 февраля, которым тот обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать из подследственности Национального антикоррупционного бюро и передать на расследование в другой орган дело о хищении газа на 729,8 млн грн. Об этом сообщает сама Апелляционная палата ВАКС.

Напомним, ранее из-за упомянутого решения НАБУ обвинил Печерский райсуд в незаконном вмешательстве в это дело.

Кратко и по делу в Telegram

Речь идет о втором эпизоде коррупционной схемы по хищению льготного газа НАК "Нафтогаз Украины" на Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области. Первый эпизод — о хищении газа на 1,4 млрд грн — с декабря 2019 года слушается в суде.

При этом, как отмечает НАБУ, расследование второго дела было завершено еще в октябре 2020 года, и подозреваемые уже несколько месяцев знакомятся с его материалами.

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"Решение таких вопросов выходит за пределы компетенции Печерского райсуда, поскольку исключительные полномочия по принятию решений по делам о топ-коррупции имеет только Высший антикоррупционный суд", — подчеркнули ранее в бюро.

Напомним, что в январе 2018 года НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн. Впоследствии им же вменили хищение газа еще на 730 млн грн.

В августе 2020 года было сообщено о подозрении двум бывшим директорам ТЭЦ, бывшему техническому директору Новороздольской ТЭЦ; бывшему финансовому директору обоих предприятий, а также физлицу-организатору схемы, советнику директора ООО "Энергия".

Всем вменяют часть 5 статьи 191 и часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса (хищение имущества и отмывание доходов организованной группой или в особо крупных размерах). Экс-директорам и организатору также вменяют часть 2 статьи 366 УК (служебный подлог с тяжкими последствиями).

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