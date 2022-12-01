Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на двох ТЕЦ на Львівщині на 1,4 мільярда гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 30 листопада задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про скасування закриття справи газу на 1,4 мільярда гривень.

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Як повідомляє САП, суд погодився з доводами прокурора, скасував вказану ухвалу суду першої інстанції від 23 серпня та скерував справу на новий судовий розгляд. Повний текст рішення суду буде оголошено 2 грудня.

Розслідуванням встановлено, що впродовж 2013-2015 років підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська область) уклали низку угод про закупівлю в Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Як наслідок прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5%, закладених в тариф Нацкомісією з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг), а "Нафтогаз" отримав збитки на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Дії осіб, причетних до реалізації цієї корупційної схеми, а саме колишніх директора ТзОВ "Енергія – Новояворівськ", технічного директора ТзоВ "Енергія - Новий Розділ", фінансового директора цих підприємств та радника директора ТзОВ "Енергія", якого слідство вважає організатором злочину, кваліфіковані за частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу.

Зазначені особи були затримані Національним антикорупційним бюро ще у січні 2018 року. Того ж року Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ були арештовані та передані Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Нагадаємо, що мова йде про перший епізод діяльності функціонерів "Енергії": друга ж справа про розкрадання газу на 730 мільйонів гривень в минулому році отримала додаткову скандальність через намагання забрати її з підслідності НАБУ, але Апеляційна палата ВАКС тоді скасувала відповідне рішення Печерського райсуду Києва.