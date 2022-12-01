Суд отменил закрытие дела о хищении газа на двух ТЭЦ во Львовской области на 1,4 миллиарда гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 30 ноября удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отмене закрытия дела газа на 1,4 миллиарда гривен.

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Как сообщает САП, суд согласился с доводами прокурора, отменил указанное определение суда первой инстанции от 23 августа и направил дело на новое судебное разбирательство. Полный текст решения суда будет объявлен 2 декабря.

Расследованием установлено, что в течение 2013-2015 годов предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская область) заключили ряд соглашений о закупке у Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению.

С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных. Как следствие, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5%, заложенных в тариф Нацкомиссией по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг), а "Нафтогаз" получил ущерб на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Действия лиц, причастных к реализации этой коррупционной схемы, а именно бывших директора ООО "Энергия - Новояворовск", технического директора ООО "Энергия - Новый Роздол", финансового директора этих предприятий и советника директора ООО "Энергия", которого следствие считает организатором преступления, квалифицированы по части 5 статьи 191, части 3 статьи 209 и части 2 статьи 366 Уголовного кодекса.

Эти лица были задержаны Национальным антикоррупционным бюро еще в январе 2018 года. В том же году Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ были арестованы и переданы Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

Напомним, что речь идет о первом эпизоде деятельности функционеров "Энергии": второе же дело о хищении газа на 730 миллионов гривен в прошлом году получило дополнительную скандальность из-за попыток забрать его из подследственности НАБУ, однако Апелляционная палата ВАКС тогда отменила соответствующее решение Печерского райсуда Киева.