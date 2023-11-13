ВАКС заочно арестовал нардепа Дубневича по делу о завладении газом на 2 миллиарда

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 13 ноября заочно избрал депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (группа "За будущее") меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд поддержал соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное с прокурором. В случае задержания подозреваемого и доставки в орган следствия судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В чем подозревают Дубневича

10 октября НАБУ сообщило Дубневичу о подозрении в организации завладения госимуществом и отмывании незаконной прибыли. Установлено, что в 2013-2017 годах нардеп привлек пять других лиц и организовал завладение газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,155 миллиарда гривен.

По данным следствия, под его контролем предприятия-собственники ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза Украины" газа для производства тепловой энергии для населения, который НАК для этих целей поставляет коммерческим предприятиям по ценам, существенно ниже рыночных.

Однако льготный газ эти две ТЭЦ, как говорят в НАБУ, не планировали использовать для нужд населения, а использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем продавали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.

Ввиду этого прибыльность производства электричества этими ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%, а в целом они получили незаконную сверхприбыль более чем в 3,5 миллиарда гривен.

В 2013-2018 годах, по данным следствия, Дубневич организовал легализацию части указанных средств на сумму свыше 450 миллионов гривен путем перевода на счета подконтрольного ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных на Кипре и Маршалловых островах, их смешивания, маскировки и в итоге возврата в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовской области.

НАБУ сообщило фигуранту о подозрении заочно, так как он не явился по вызову по повестке, не отвечал на телефонные звонки детективов, а его защитники заявили следствию, что не владеют информацией о месте его пребывания и не имеют с ним телефонной связи. Не нашли Дубневича и ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.

Ранее же фигурантами расследования НАБУ были только функционеры компаний-владельцев ТЭЦ - бывший директор ООО "Энергия - Новояворовск", технический директор ООО "Энергия - Новый Роздол", финансовый директор обоих предприятий и советник директора ООО "Энергия", которого следствие считало организатором завладения газом.

Эти лица были задержаны НАБУ бюро еще в январе 2018 года. В том же году Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ были арестованы и переданы Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

Всего расследовалось отдельно два эпизода. В частности, одно из дел - о хищении газа на 730 миллионов гривен - в 2021 году получило дополнительную скандальность из-за попытки забрать ее из подследственности НАБУ (тогда Апелляционная палата ВАКС все же отменила соответствующее решение Печерского райсуда Киева).

Дело о завладении газом еще на 1,4 миллиарда гривен было закрыто ВАКС в августе 2022 года, но 1 декабря того же года Апелляционная палата ВАКС отменила это решение, направив дело на новое рассмотрение.

Напомним также, что ранее Дубневич был объявлен в международный розыск как обвиняемый по другому делу - о переплате "Укрзализныцей" за поставку стрелочных переводов и комплектов раздельного скрепления более 93 миллионов гривен в 2015-2017 годах. Кроме него, фигурантами дела являются восемь человек, среди которых бывшие должностные лица филиала УЗ "Центр обеспечения производства".

8 сентября 2022 года это дело было закрыто ВАКС как такое, по которому истек срок расследования, однако 18 мая уже 2023 года Апелляционная палата ВАКС, опять-таки, решила отменить соответствующее постановление и направить дело на новое рассмотрение.