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ВАКС заочно арестовал нардепа Дубневича по делу о завладении газом на 2 миллиарда
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 13 ноября заочно избрал депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (группа "За будущее") меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд поддержал соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное с прокурором. В случае задержания подозреваемого и доставки в орган следствия судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
В чем подозревают Дубневича
10 октября НАБУ сообщило Дубневичу о подозрении в организации завладения госимуществом и отмывании незаконной прибыли. Установлено, что в 2013-2017 годах нардеп привлек пять других лиц и организовал завладение газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,155 миллиарда гривен.
По данным следствия, под его контролем предприятия-собственники ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза Украины" газа для производства тепловой энергии для населения, который НАК для этих целей поставляет коммерческим предприятиям по ценам, существенно ниже рыночных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако льготный газ эти две ТЭЦ, как говорят в НАБУ, не планировали использовать для нужд населения, а использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем продавали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.
Ввиду этого прибыльность производства электричества этими ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%, а в целом они получили незаконную сверхприбыль более чем в 3,5 миллиарда гривен.
В 2013-2018 годах, по данным следствия, Дубневич организовал легализацию части указанных средств на сумму свыше 450 миллионов гривен путем перевода на счета подконтрольного ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных на Кипре и Маршалловых островах, их смешивания, маскировки и в итоге возврата в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовской области.
НАБУ сообщило фигуранту о подозрении заочно, так как он не явился по вызову по повестке, не отвечал на телефонные звонки детективов, а его защитники заявили следствию, что не владеют информацией о месте его пребывания и не имеют с ним телефонной связи. Не нашли Дубневича и ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.
Ранее же фигурантами расследования НАБУ были только функционеры компаний-владельцев ТЭЦ - бывший директор ООО "Энергия - Новояворовск", технический директор ООО "Энергия - Новый Роздол", финансовый директор обоих предприятий и советник директора ООО "Энергия", которого следствие считало организатором завладения газом.
Эти лица были задержаны НАБУ бюро еще в январе 2018 года. В том же году Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ были арестованы и переданы Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).
Всего расследовалось отдельно два эпизода. В частности, одно из дел - о хищении газа на 730 миллионов гривен - в 2021 году получило дополнительную скандальность из-за попытки забрать ее из подследственности НАБУ (тогда Апелляционная палата ВАКС все же отменила соответствующее решение Печерского райсуда Киева).
Дело о завладении газом еще на 1,4 миллиарда гривен было закрыто ВАКС в августе 2022 года, но 1 декабря того же года Апелляционная палата ВАКС отменила это решение, направив дело на новое рассмотрение.
Напомним также, что ранее Дубневич был объявлен в международный розыск как обвиняемый по другому делу - о переплате "Укрзализныцей" за поставку стрелочных переводов и комплектов раздельного скрепления более 93 миллионов гривен в 2015-2017 годах. Кроме него, фигурантами дела являются восемь человек, среди которых бывшие должностные лица филиала УЗ "Центр обеспечения производства".
8 сентября 2022 года это дело было закрыто ВАКС как такое, по которому истек срок расследования, однако 18 мая уже 2023 года Апелляционная палата ВАКС, опять-таки, решила отменить соответствующее постановление и направить дело на новое рассмотрение.