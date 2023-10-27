ВАКС поручил принудительно доставить депутата Дубневича на заседание

Высший антикоррупционный суд вынес решение о принудительном приводе народного депутата Ярослава Дубневича на слушание и оштрафовал его за неявку.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"26 октября 2023 года ВАКС принял постановление об осуществлении привода народного депутата в помещение суда в подготовительное судебное заседание, назначенное на 10 ч. 00 мин. 2 ноября по адресу: ул. Крещатик, д. 42-а, г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнение определения по части осуществления привода суд поручил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В то же время, за неявку в суд на обвиняемого наложено денежное взыскание в максимальном размере - два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, что составляет 5 368 грн", - добавили в ВАКС.

Там не называют имя и фамилию народного депутата. В то же время "Суспільне" со ссылкой на правоохранителей пишет, что речь идет о народном депутате Ярославе Дубневиче по делу о завладении деньгами "Укрзализныци" на сумму более 93 миллионов гривен.

Ранее САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, подозреваемых в завладении более 93 млн грн ПАО "Укрзализныця".

По мнению следствия, нардеп Дубневич, предположительно, является организатором схемы присвоения 93,2 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО УЗ при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. По данным детективов, будучи председателем комитета Верховной рады по вопросам транспорта, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ в нарушение законной процедуры, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки, как считает НАБУ, нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ", что повлекло нанесение ущерба на сумму 93,28 млн грн.

Кроме того, действующий народный депутат Украины Ярослав Дубневич, подозревается в хищении газа на 2,1 млрд грн и объявлен в розыск.

НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд. грн. и легализации незаконно полученной прибыли.

По версии следствия, нардеп Дубневич на протяжении 2013-2017 годов организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ.