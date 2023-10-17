Действующего народного депутата объявили в розыск

Действующего народного депутата Украины Ярослава Дубневича, подозреваемого в хищении газа на 2,1 млрд грн, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52018000000000546 от 12.06.2018, Дубневича Ярослава Васильевича по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Ранее НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

По версии следствия, нардеп Дубневич на протяжении 2013-2017 годов организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ.

Кроме того, САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, подозреваемых в завладении более 93 млн грн ПАО "Укрзализныця".