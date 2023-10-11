Действующий нардеп подозревается в хищении газа на 2,1 млрд грн: детали дела

НАБУ и САП сообщили о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли действующему народному депутату Украины Ярославу Дубневичу.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины, привлекая 5 других лиц, организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,155 млрд грн.

"Под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская обл.) заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК снабжал коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных", - подчеркнули в НАБУ.

Там отмечают, что "льготный" газ Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения.

"Зато этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене", - отметили в НАБУ.

В результате описанных действий по завладению природным газом доходность производства электричества Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%.

Таким образом, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхдоходы) в сумме более 3,5 млрд грн.

"В то же время, в течение 2013-2018 годов народный депутат организовал легализацию (отмывание) части указанных средств на сумму свыше 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых островах, их смешивание и маскировка и, наконец, возвращение в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе", - подчеркнули в НАБУ.

Указанный нардеп не явился на вызов по повестке и не отвечал на телефонные звонки от детективов. Защитники народного депутата сообщили следствию, что не владеют информацией о местонахождении последней и телефонной связи с ним также не имеют.

В течение дня детективы НАБУ совместно с прокурором САП пытались установить местонахождение нардепа для вручения подозрения, однако он не был найден ни по адресу, имеющемуся у следствия. Учитывая, что местонахождение нардепа так и не установлено, было принято решение об уведомлении ему подозрения в порядке ст. 135 УПК РФ.

Депутату инкриминируют ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.

"На сегодняшний день досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - подчеркнули в НАБУ.

Там напомнили, что обвинительные акты в отношении пяти участников преступления направлены в суд, а на целостные имущественные комплексы "Новораздельская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" наложен арест.

В ведомстве не называют фамилию подозреваемого, но СМИ пишут, что речь идет о Ярославе Дубневиче.

Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 и в августе 2020 года. Первый эпизод касается действий компании Энергия – Новый Раздел, Энергия – Новояворовск и Энергия (конечные бенефициары до 2020 года – братья Дубневичи, сейчас – их сыновья) в период 2013-2015 годов, вторая – в период 2016-2017 годов.

Ранее САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, подозреваемых в завладении более 93 млн грн ПАО "Укрзализныця".