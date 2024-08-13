Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: завершено слідство стосовно Дубневича

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закінчив досудове розслідування стосовно народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють в організації заволодіння державним майном у вигляді природного газу на понад 2,1 мільярда гривень і в легалізації незаконно здобутих коштів. Про це повідомляє САП.

Досудове розслідування встановило, що в період з 2013 по 2017 роки народний депутат України, за участю п'яти осіб, організував заволодіння природним газом на суму понад 2,155 мільярда гривень через підконтрольні йому Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ.

Підприємства, що контролювались Дубневичем, уклали договори з НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу за пільговими цінами для теплопостачання населення. Проте газ не використовувався для опалення, а спрямовувався на виробництво електроенергії, яку продавали ДП "Енергоринок" за ринковою ціною.

Внаслідок цих дій, прибутковість виробництва електроенергії на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ у певні періоди перевищувала 130%.

Як додали у НБУ протягом 2013–2018 років народний депутат організував легалізацію частини надприбутків, перевівши їх на рахунки підконтрольної ТОВ та офшорних компаній, зокрема зареєстрованих на Кіпрі та Маршаллових Островах.

Кошти були змішані, замасковані і повернуті в Україну як іноземні інвестиції для фінансування бізнесу на Львівщині та у сфері сонячної енергетики.

10 жовтня 2023 року народному депутату України пред’явлено підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що обвинувальні акти щодо п’яти осіб, причетних до злочину, вже направлено до суду, а на майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.

Додамо, що загалом розслідувалося окремо два епізоди. Зокрема, одна зі справ - про розкрадання газу на 730 мільйонів гривень - в 2021 році отримала додаткову скандальність через намагання забрати її з підслідності НАБУ (тоді Апеляційна палата ВАКС все ж скасувала відповідне рішення Печерського райсуду Києва).

Справу про заволодіння газом ще на 1,4 мільярда гривень було закрито ВАКС у серпні 2022 року, але 1 грудня того ж року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення, направивши справу на новий розгляд.

Нагадаємо також, що раніше Дубневича було оголошено у міжнародний розшук як обвинуваченого у іншій справі - про переплату "Укрзалізницею" за постачання стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення понад 93 мільйонів гривень у 2015-2017 роках. Окрім нього, фігурантами справи є вісім осіб, серед яких колишні посадові особи філії УЗ "Центр забезпечення виробництва".

8 вересня 2022 року ця справа була закрита ВАКС як така, у якій сплив строк розслідування, однак 18 травня вже 2023 року Апеляційна палата ВАКС, знову ж таки, вирішила скасувати відповідну ухвалу та направити справу на новий розгляд.