Хищение газа на 2,1 млрд грн: завершено следствие по Дубневичу

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закончил досудебное расследование в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, подозреваемого в организации завладения государственным имуществом в виде природного газа более чем на 2,1 миллиарда гривен и в легализации незаконно добытых средств. Об этом сообщает САП.

Досудебное расследование установило, что в период с 2013 по 2017 годы народный депутат Украины, с участием пяти человек, организовал завладение природным газом на сумму свыше 2,155 миллиарда гривен из-за подконтрольных ему Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ.

Предприятия, контролируемые Дубневичем, заключили договоры с НАК "Нефтегаз Украины" на закупку газа по льготным ценам для теплоснабжения населения. Однако газ не использовался для отопления, а направлялся на производство электроэнергии, продаваемой ГП "Энергорынок" по рыночной цене.

В результате этих действий прибыльность производства электроэнергии на Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в определенные периоды превышала 130%.

Как добавили в НБУ в течение 2013-2018 годов, народный депутат организовал легализацию части сверхприбылей, переведя их на счета подконтрольной ООО и оффшорных компаний, в том числе зарегистрированных на Кипре и Маршалловых Островах.

Денежные средства были смешаны, замаскированы и возвращены в Украину как иностранные инвестиции для финансирования бизнеса на Львовщине и в сфере солнечной энергетики.

10 октября 2023 народному депутату Украины предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что обвинительные акты в отношении пяти человек, причастных к преступлению, уже направлены в суд, а на имущественные комплексы «Новораздельная ТЭЦ» и «Новояворовская ТЭЦ» наложен арест.

Добавим, что в общей сложности расследовалось отдельно два эпизода.

В частности, одно из дел - о хищении газа на 730 миллионов гривен - в 2021 году получило дополнительную скандальность из-за попытки забрать ее из подследственности НАБУ (тогда Апелляционная палата ВАКС все же отменила соответствующее решение Печерского райсуда Киева).

Дело о завладении газом еще на 1,4 миллиарда гривен было закрыто ВАКС в августе 2022 года, но 1 декабря того же года Апелляционная палата ВАКС отменила это решение, направив дело на новое рассмотрение.

Напомним также, что ранее Дубневич был объявлен в международный розыск как обвиняемый по другому делу - о переплате "Укрзализныцей" за поставку стрелочных переводов и комплектов раздельного скрепления более 93 миллионов гривен в 2015-2017 годах. Кроме него, фигурантами дела являются восемь человек, среди которых бывшие должностные лица филиала УЗ "Центр обеспечения производства".

8 сентября 2022 года это дело было закрыто ВАКС как такое, по которому истек срок расследования, однако 18 мая уже 2023 года Апелляционная палата ВАКС, опять-таки, решила отменить соответствующее постановление и направить дело на новое рассмотрение.